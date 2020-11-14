Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
striped написав:Вопрос только в одном - много таких фермеров у нас? И сколько условных бабушек за этот сезон поляжет и благодарные внуки сольют наследственные хрущики?
Сколько таких фермеров сказать не берусь, но то что эти деньги отложены не за один сезон-совершенно точно. Там вроде бы к осени и собирается некоторая сумма, но дофига нужно потратить на подготовку к следующему сезону+нужно жить полгода а то и больше, совершенно без доходов.
spekulant написав:называйте как угодно только только скажите, что я не прав и будет откат. Выводы делаю тк помню цены по 16 000 за метр при курсе 26 и особо никто не бежал и не радуют какие-то ебеня за 26 000+ при курсе 28, знакомый вообще в Geos взял по 13 за метр два года назад гдето. Спрос был всегда, но что то бодрый рост пошел и я немного нервничаю. Раньше умерено посматривал, еще смотрю на эту статистику
Вы пропустили рост 16-19 годов. Откат к тем ценам маловероятен, если не рассчитывать на повторение событий 14-ого года. Небольшая коррекция в 21 возможна, как и умеренный рост.
spekulant написав:Планирую что то себе взять где жить, посмотрел цены чуть не посидел, но есть подозрение, что сейчас толпы белорусских ийтышников и компаний да еще и народ спасает свои сбережения в бетоне, плюс замечаю в отделах продаж китайцев которые берут по 5 квартир соответственно цены немного завышены. С другой стороны просвета пока не видно и рост продолжится. Что думаете ?
Думаю, что сейчас вас назовут рылом и загонялой. Вы мониторили рынок год назад? Или просто начали прозванивать и решили что дорого?
Хомякоид написав:История учит что влодение в недвигу в Киеве не очень хорошая идея. Я имею в ввиду долгосрок. Вспомним историю Киева за 1500 лет. Было только два периода когда недвига пользовалась спросом и приносила стабильный доход.
Жить тоже не очень хорошая идея, если иметь ввиду долгосрок. Никто даже до 200 лет не доживает. Я думаю, что вы перегнули с 2 периодами. Недвига в Киеве всегда пользовалась спросом. Иначе тут жило бы столько же людей, сколько 1500 лет назад.
называйте как угодно только только скажите, что я не прав и будет откат. Выводы делаю тк помню цены по 16 000 за метр при курсе 26 и особо никто не бежал и не радуют какие-то ебеня за 26 000+ при курсе 28, знакомый вообще в Geos взял по 13 за метр два года назад гдето. Спрос был всегда, но что то бодрый рост пошел и я немного нервничаю. Раньше умерено посматривал, еще смотрю на эту статистику https://ua.m2bomber.com/stat/421866/view/kiev?type=nb-flat-sell
ще і року не пройшло від початку кризи. Дно коли було КРЖН в попередні рази: у 2009 та 2015, тобто аж через півтора року.
flyman написав:ще і року не пройшло від початку кризи. Дно коли було КРЖН в попередні рази: у 2009 та 2015, тобто аж через півтора року.
Весь 14-ый год росли, а потом раз и в 15-ом дно? Или росли до весны 09, а потом обвалились? Вы тупо берете две точки - начало кризиса и дно, и натягиваете на сегодняшнюю ситуацию. В обоих предыдущих случаях падения тренд был виден сразу с первых месяцев кризиса.
spekulant написав:Планирую что то себе взять где жить, посмотрел цены чуть не посидел, но есть подозрение, что сейчас толпы белорусских ийтышников и компаний да еще и народ спасает свои сбережения в бетоне, плюс замечаю в отделах продаж китайцев которые берут по 5 квартир соответственно цены немного завышены. С другой стороны просвета пока не видно и рост продолжится. Что думаете ?
Толпы ИТ-шников, китайцы берут по 5 квартир, просвета дорожаю не видно, ник spekulant - кто-то скажет "совпадение", я скажу "очередной рыл вылез". Простите, если что не так