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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5611561256135614>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 209
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
42
знизяться в межах 10%
27%
57
знизяться на 10-25%
27%
56
знизяться на 25%-50%
11%
23
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 12:03

  striped написав:Вопрос только в одном - много таких фермеров у нас? И сколько условных бабушек за этот сезон поляжет и благодарные внуки сольют наследственные хрущики?


Сколько таких фермеров сказать не берусь, но то что эти деньги отложены не за один сезон-совершенно точно. Там вроде бы к осени и собирается некоторая сумма, но дофига нужно потратить на подготовку к следующему сезону+нужно жить полгода а то и больше, совершенно без доходов.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 12:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  spekulant написав:называйте как угодно только только скажите, что я не прав и будет откат. Выводы делаю тк помню цены по 16 000 за метр при курсе 26 и особо никто не бежал и не радуют какие-то ебеня за 26 000+ при курсе 28, знакомый вообще в Geos взял по 13 за метр два года назад гдето. Спрос был всегда, но что то бодрый рост пошел и я немного нервничаю. Раньше умерено посматривал, еще смотрю на эту статистику

Вы пропустили рост 16-19 годов. Откат к тем ценам маловероятен, если не рассчитывать на повторение событий 14-ого года. Небольшая коррекция в 21 возможна, как и умеренный рост.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 12:24

  spekulant написав:
  Vlad442 написав:
  spekulant написав:Планирую что то себе взять где жить, посмотрел цены чуть не посидел, но есть подозрение, что сейчас толпы белорусских ийтышников и компаний да еще и народ спасает свои сбережения в бетоне, плюс замечаю в отделах продаж китайцев которые берут по 5 квартир соответственно цены немного завышены. С другой стороны просвета пока не видно и рост продолжится. Что думаете ?

Думаю, что сейчас вас назовут рылом и загонялой.
Вы мониторили рынок год назад? Или просто начали прозванивать и решили что дорого?
  Хомякоид написав:История учит что влодение в недвигу в Киеве не очень хорошая идея. Я имею в ввиду долгосрок. Вспомним историю Киева за 1500 лет.
Было только два периода когда недвига пользовалась спросом и приносила стабильный доход.

Жить тоже не очень хорошая идея, если иметь ввиду долгосрок. Никто даже до 200 лет не доживает.
Я думаю, что вы перегнули с 2 периодами. Недвига в Киеве всегда пользовалась спросом. Иначе тут жило бы столько же людей, сколько 1500 лет назад.


называйте как угодно только только скажите, что я не прав и будет откат. Выводы делаю тк помню цены по 16 000 за метр при курсе 26 и особо никто не бежал и не радуют какие-то ебеня за 26 000+ при курсе 28, знакомый вообще в Geos взял по 13 за метр два года назад гдето. Спрос был всегда, но что то бодрый рост пошел и я немного нервничаю. Раньше умерено посматривал, еще смотрю на эту статистику
https://ua.m2bomber.com/stat/421866/view/kiev?type=nb-flat-sell

ще і року не пройшло від початку кризи.
Дно коли було КРЖН в попередні рази: у 2009 та 2015, тобто аж через півтора року.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 12:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  drevlyanin написав:Сколько таких фермеров сказать не берусь, но то что эти деньги отложены не за один сезон-совершенно точно.

Они понимают, что время котлованов ушло? Что сейчас нужно приезжать лично, если им нечего делать не в сезон, и ходить выбирать вторичку? Что для этого придется снизить требования к локациям и мопам?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 12:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:ще і року не пройшло від початку кризи.
Дно коли було КРЖН в попередні рази: у 2009 та 2015, тобто аж через півтора року.

Весь 14-ый год росли, а потом раз и в 15-ом дно? Или росли до весны 09, а потом обвалились?
Вы тупо берете две точки - начало кризиса и дно, и натягиваете на сегодняшнюю ситуацию.
В обоих предыдущих случаях падения тренд был виден сразу с первых месяцев кризиса.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 12:45

  Yuri_T написав:к старому разговору о стройке на Телиги и местах расстрелов евреев.
приезжим на заметку.
https://fakty.com.ua/ua/ukraine/2020111 ... 941-rotsi/

Любители дорогожичей любят повторять, что весь город это большое кладбище. Хотя для нормального человека возведения жилья в месте массовых расстрелов (или вблизи оных)как минимум спорная идея.
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 12:52

  Grand Touring написав:
  Vlad442 написав: Кто-то захочет осесть в Украине, особенно люди в возрасте и с деньгами
в возрасте и с деньгами вроде уже должны появиться мозги, чтобы оседать в Киеве

Вони(білоруси) просто не знають про гілку п. Акурта!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 12:55

  spekulant написав:Планирую что то себе взять где жить, посмотрел цены чуть не посидел, но есть подозрение, что сейчас толпы белорусских ийтышников и компаний да еще и народ спасает свои сбережения в бетоне, плюс замечаю в отделах продаж китайцев которые берут по 5 квартир соответственно цены немного завышены. С другой стороны просвета пока не видно и рост продолжится. Что думаете ?


Толпы ИТ-шников, китайцы берут по 5 квартир, просвета дорожаю не видно, ник spekulant - кто-то скажет "совпадение", я скажу "очередной рыл вылез". Простите, если что не так :D
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 13:05

  Долярчик написав:Вони(білоруси) просто не знають про гілку п. Акурта!
Люди даже в среднем возрасте афигивают от дешевизны и комфорта (по сравнению с Украиной) в теплых краях и всерьез подумывают о релокации
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 13:10

  drevlyanin написав:
С Риэлом уже имел дело в Элизиуме. Сколько нервных клеток ушло безвозвратно даже когда дом был почти готов... Никому такое не посоветую.

Те кто знает Ростислав Леонидовича вряд ли согласятся на инвестицию)))
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