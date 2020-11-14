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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 17 лис, 2020 13:20
Vlad442 написав:
Думаю, что сейчас вас назовут рылом и загонялой.
А главное - огульно, за неимением ни малейших на то причин. Правда, Влад?
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Додано: Вів 17 лис, 2020 13:25
Vlad442 написав: flyman написав:
ще і року не пройшло від початку кризи.
Дно коли було КРЖН в попередні рази: у 2009 та 2015, тобто аж через півтора року.
Весь 14-ый год росли, а потом раз и в 15-ом дно? Или росли до весны 09, а потом обвалились?
Вы тупо берете две точки - начало кризиса и дно, и натягиваете на сегодняшнюю ситуацию.
В обоих предыдущих случаях падения тренд был виден сразу с первых месяцев кризиса.
В 2014-м - сразу, в 2008-м - с задержкой почти на год (просто точка отсчета кризиса - это декабрь 2007-го, о чем говорят профессионалы, а не сентябрь 2008-го, как считают обыватели)
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Додано: Вів 17 лис, 2020 13:27
Grand Touring написав: Долярчик написав:
Вони(білоруси) просто не знають про гілку п. Акурта!
Люди даже в среднем возрасте афигивают от дешевизны и комфорта (по сравнению с Украиной) в теплых краях и всерьез подумывают о релокации
это где так тепло и комфортно если не секрет ?
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Додано: Вів 17 лис, 2020 13:35
Vlad442 написав: flyman написав:
ще і року не пройшло від початку кризи.
Дно коли було КРЖН в попередні рази: у 2009 та 2015, тобто аж через півтора року.
Весь 14-ый год росли, а потом раз и в 15-ом дно? Или росли до весны 09, а потом обвалились?
Вы тупо берете две точки - начало кризиса и дно, и натягиваете на сегодняшнюю ситуацию.
В обоих предыдущих случаях падения тренд был виден сразу с первых месяцев кризиса.
не тре передьоргувати.
в 2014 не тре рости, щоб у 2015 опинитися на дні.
І що ж не ясно з перших місяців коронолокдауна?
Зрадіо каже, що рецесія в ЄС була видна уже в 2019.
А тут Влад бачить економічний бум?
https://fi202x.blogspot.com/
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Додано: Вів 17 лис, 2020 13:44
spekulant написав: Grand Touring написав: Долярчик написав:
Вони(білоруси) просто не знають про гілку п. Акурта!
Люди даже в среднем возрасте афигивают от дешевизны и комфорта (по сравнению с Украиной) в теплых краях и всерьез подумывают о релокации
это где так тепло и комфортно если не секрет ?
тутКупуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Додано: Вів 17 лис, 2020 13:47
spekulant написав: Grand Touring написав: Долярчик написав:
Вони(білоруси) просто не знають про гілку п. Акурта!
Люди даже в среднем возрасте афигивают от дешевизны и комфорта (по сравнению с Украиной) в теплых краях и всерьез подумывают о релокации
это где так тепло и комфортно если не секрет ?
Болгария, Турция, Юго-Восточная Азия. Знакомый более полугода в Египте переходит из отеля в отель - экономит деньги в Украине и уже сэкономил приличную сумму.
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