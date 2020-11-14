А главное - огульно, за неимением ни малейших на то причин. Правда, Влад?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 17 лис, 2020 13:20
Додано: Вів 17 лис, 2020 13:25
В 2014-м - сразу, в 2008-м - с задержкой почти на год (просто точка отсчета кризиса - это декабрь 2007-го, о чем говорят профессионалы, а не сентябрь 2008-го, как считают обыватели)
Додано: Вів 17 лис, 2020 13:27
Додано: Вів 17 лис, 2020 13:35
не тре передьоргувати.
в 2014 не тре рости, щоб у 2015 опинитися на дні.
І що ж не ясно з перших місяців коронолокдауна?
Зрадіо каже, що рецесія в ЄС була видна уже в 2019.
А тут Влад бачить економічний бум?
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Вів 17 лис, 2020 13:43
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Вів 17 лис, 2020 13:44
тут
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
=
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Вів 17 лис, 2020 13:47
Болгария, Турция, Юго-Восточная Азия. Знакомый более полугода в Египте переходит из отеля в отель - экономит деньги в Украине и уже сэкономил приличную сумму.
Додано: Вів 17 лис, 2020 13:51
Мир меняется.
Уже не нужно 20 грузчиков, 30 бухгалтеров или 50 рабочих. Автоматизация. Как раньше трактор выгнал лишних людей в города, то сейчас удаленка может выгнать людей в теплые края, где не нужно платить за отопление. Глобализация, информатизация.
Есть две тенденции. "Лишних" людей на синекуре проще обслуживать, когда они живут в муравейниках в больших городах. С другой стороны можно их переселить в территории с мягким климатом.
Додано: Вів 17 лис, 2020 14:00
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Не представляю как это. В отеле в Египте жить явно дороже, чем даже в аренде в Киеве.
Как он зарабатывает из отеля? Там не везде хороший интернет. Летом не самый комфортный климат.
Почему не снял апартаменты в Анталии, если любит море? И климат, и инфраструктура лучше.
Додано: Вів 17 лис, 2020 14:28
Блумберг пишет о новом пузыре на рынке жилой недвижимости США. По модели P/E (price / earnings ratio) с поправкой на цикличность - т.н. CAPE - жилье переоценено в большей степени, нежели акции крупнейших 500 компаний (S&P500). Индекс близок к максимумам прошлого ипотечного пузыря до того, как он лопнул в 2007-2009 гг.
В практическом смысле это значит крайне низкую доходность инвесторов. Разрыв в доходности с рынком акций максимальный с 2011-го года, притом, что и сам S&P500 с началом коронакризиса является сильно переоценным по P/E.
Напомню, что я об этом впервые сказал еще в июне - стоимость активов к доллару держится на исключительно мягкой политике ФРС, и когда тот начнет стерилизовать ликвидность, чтобы она не превращалась в потребительскую инфляцию - и фондовый рынок, и недвижимость, и коммоды и даже золото уйдут в глубокое пике
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