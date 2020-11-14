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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5612561356145615>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 209
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
42
знизяться в межах 10%
27%
57
знизяться на 10-25%
27%
56
знизяться на 25%-50%
11%
23
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 13:20

  Vlad442 написав: Думаю, что сейчас вас назовут рылом и загонялой.


А главное - огульно, за неимением ни малейших на то причин. Правда, Влад? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 13:25

  Vlad442 написав:
  flyman написав:ще і року не пройшло від початку кризи.
Дно коли було КРЖН в попередні рази: у 2009 та 2015, тобто аж через півтора року.

Весь 14-ый год росли, а потом раз и в 15-ом дно? Или росли до весны 09, а потом обвалились?
Вы тупо берете две точки - начало кризиса и дно, и натягиваете на сегодняшнюю ситуацию.
В обоих предыдущих случаях падения тренд был виден сразу с первых месяцев кризиса.


В 2014-м - сразу, в 2008-м - с задержкой почти на год (просто точка отсчета кризиса - это декабрь 2007-го, о чем говорят профессионалы, а не сентябрь 2008-го, как считают обыватели)
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 13:27

  Grand Touring написав:
  Долярчик написав:Вони(білоруси) просто не знають про гілку п. Акурта!
Люди даже в среднем возрасте афигивают от дешевизны и комфорта (по сравнению с Украиной) в теплых краях и всерьез подумывают о релокации

это где так тепло и комфортно если не секрет ?
spekulant
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 13:35

  Vlad442 написав:
  flyman написав:ще і року не пройшло від початку кризи.
Дно коли було КРЖН в попередні рази: у 2009 та 2015, тобто аж через півтора року.

Весь 14-ый год росли, а потом раз и в 15-ом дно? Или росли до весны 09, а потом обвалились?
Вы тупо берете две точки - начало кризиса и дно, и натягиваете на сегодняшнюю ситуацию.
В обоих предыдущих случаях падения тренд был виден сразу с первых месяцев кризиса.

не тре передьоргувати.
в 2014 не тре рости, щоб у 2015 опинитися на дні.
І що ж не ясно з перших місяців коронолокдауна?
Зрадіо каже, що рецесія в ЄС була видна уже в 2019.
А тут Влад бачить економічний бум?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 13:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 13:44

  spekulant написав:
  Grand Touring написав:
  Долярчик написав:Вони(білоруси) просто не знають про гілку п. Акурта!
Люди даже в среднем возрасте афигивают от дешевизны и комфорта (по сравнению с Украиной) в теплых краях и всерьез подумывают о релокации

это где так тепло и комфортно если не секрет ?

тут
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

=
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 13:47

  spekulant написав:
  Grand Touring написав:
  Долярчик написав:Вони(білоруси) просто не знають про гілку п. Акурта!
Люди даже в среднем возрасте афигивают от дешевизны и комфорта (по сравнению с Украиной) в теплых краях и всерьез подумывают о релокации

это где так тепло и комфортно если не секрет ?
Болгария, Турция, Юго-Восточная Азия. Знакомый более полугода в Египте переходит из отеля в отель - экономит деньги в Украине и уже сэкономил приличную сумму.
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 13:51

  Grand Touring написав:
  Долярчик написав:Вони(білоруси) просто не знають про гілку п. Акурта!
Люди даже в среднем возрасте афигивают от дешевизны и комфорта (по сравнению с Украиной) в теплых краях и всерьез подумывают о релокации

Мир меняется.
Уже не нужно 20 грузчиков, 30 бухгалтеров или 50 рабочих. Автоматизация. Как раньше трактор выгнал лишних людей в города, то сейчас удаленка может выгнать людей в теплые края, где не нужно платить за отопление. Глобализация, информатизация.
Есть две тенденции. "Лишних" людей на синекуре проще обслуживать, когда они живут в муравейниках в больших городах. С другой стороны можно их переселить в территории с мягким климатом.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 14:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Grand Touring написав:Знакомый более полугода в Египте переходит из отеля в отель - экономит деньги в Украине и уже сэкономил приличную сумму.

Не представляю как это. В отеле в Египте жить явно дороже, чем даже в аренде в Киеве.
Как он зарабатывает из отеля? Там не везде хороший интернет. Летом не самый комфортный климат.
Почему не снял апартаменты в Анталии, если любит море? И климат, и инфраструктура лучше.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 14:28

Блумберг пишет о новом пузыре на рынке жилой недвижимости США. По модели P/E (price / earnings ratio) с поправкой на цикличность - т.н. CAPE - жилье переоценено в большей степени, нежели акции крупнейших 500 компаний (S&P500). Индекс близок к максимумам прошлого ипотечного пузыря до того, как он лопнул в 2007-2009 гг.

В практическом смысле это значит крайне низкую доходность инвесторов. Разрыв в доходности с рынком акций максимальный с 2011-го года, притом, что и сам S&P500 с началом коронакризиса является сильно переоценным по P/E.

Напомню, что я об этом впервые сказал еще в июне - стоимость активов к доллару держится на исключительно мягкой политике ФРС, и когда тот начнет стерилизовать ликвидность, чтобы она не превращалась в потребительскую инфляцию - и фондовый рынок, и недвижимость, и коммоды и даже золото уйдут в глубокое пике

https://www.bloomberg.com/opinion/artic ... ratosphere

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