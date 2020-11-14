Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Vlad442 написав:Можно делать разными способами и получать разные выводы. Я в начале своего поста написал, что всегда нужно понимать зачем вы делаете эти расчеты. Иначе можно по суточному графику температуры сделать вывод, что глобальное потепление закончилось и начался ледниковый период.
Не манипулируйте - среднегодовой курс, который я и предложил использовать, лишен сезонного фактора. Так что приведенная аналогия - ни к селу, ни к городу
Vlad442 написав:Что делать с этой информацией? Выходить в кэш и под матрас? Так перспективы матрасного кэша тоже туманны. В банк? Еще веселей.
Перестать загонять в дорогой бетон людей умозрительными выводами о лучшем инвестиционном инструменте. Не? Это для вас будет неприличным предложением?
Vlad442 написав:В результате окажется, что на существенные суммы ни продавать, ни покупать не стоит, а нужно сидеть ровно и жить.
С такой формулировкой я соглашусь. Да, еще, если возможно, не нужно пугать людей участью остаться с пачками никому не нужного доллара - повторюсь, не знаю ни одного пересичного, который бы пострадал от этой стратегии за последние надцать лет
Я чтото не заметил, чтобы Влад кого-то куда-то загонял. Других загонял тут хватает. Пишет о себе, перенимать его опыт или нет - у каждого своя голова. Я в чем-то согласен с ним, в чем-то с Вами, но это не значит, что Вы, он или я прав или неправ. Истина бывает поливариантна. Каждому свое.
Я прочитал всё.
Какой надо сделать вывод? США потонет под воду? Все кого знаю я, все уехали из Киева в мелкие города. Что запрещает уехать в Вьетнам? Там 1 человек умер от этого вируса.
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