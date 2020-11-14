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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5612561356145615

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 209
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
42
знизяться в межах 10%
27%
57
знизяться на 10-25%
27%
56
знизяться на 25%-50%
11%
23
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 14:33

  rjkz написав:
  zРадио написав:
  Vlad442 написав:Можно делать разными способами и получать разные выводы. Я в начале своего поста написал, что всегда нужно понимать зачем вы делаете эти расчеты. Иначе можно по суточному графику температуры сделать вывод, что глобальное потепление закончилось и начался ледниковый период.


Не манипулируйте - среднегодовой курс, который я и предложил использовать, лишен сезонного фактора. Так что приведенная аналогия - ни к селу, ни к городу

  Vlad442 написав:Что делать с этой информацией? Выходить в кэш и под матрас? Так перспективы матрасного кэша тоже туманны. В банк? Еще веселей.


Перестать загонять в дорогой бетон людей умозрительными выводами о лучшем инвестиционном инструменте. Не? Это для вас будет неприличным предложением? :D

  Vlad442 написав:В результате окажется, что на существенные суммы ни продавать, ни покупать не стоит, а нужно сидеть ровно и жить.


С такой формулировкой я соглашусь. Да, еще, если возможно, не нужно пугать людей участью остаться с пачками никому не нужного доллара - повторюсь, не знаю ни одного пересичного, который бы пострадал от этой стратегии за последние надцать лет


Я чтото не заметил, чтобы Влад кого-то куда-то загонял.
Других загонял тут хватает.
Пишет о себе, перенимать его опыт или нет - у каждого своя голова.
Я в чем-то согласен с ним, в чем-то с Вами, но это не значит, что Вы, он или я прав или неправ. Истина бывает поливариантна. Каждому свое.


Я прочитал всё.

Какой надо сделать вывод?
США потонет под воду?
Все кого знаю я, все уехали из Киева в мелкие города.
Что запрещает уехать в Вьетнам? Там 1 человек умер от этого вируса.
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 15:15

эвоно как!

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Але за ці гроші можна спокійно жити - не бідувати в умовному Ірпені або Конотопі, якщо приївся Київ.
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