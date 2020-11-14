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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 17 лис, 2020 15:25
flyman
а на трёх - 700уе в мес что ли? А на пятерых - 1000, даже 900 с головой?
Чем больше народу в бунгало - тем меньше обьедков макакам и пираньям достанется?
Арифметику в школе ты явно проспал на задней парте
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барабашов
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Додано: Вів 17 лис, 2020 16:02
барабашов написав:flyman
а на трёх - 700уе в мес что ли? А на пятерых - 1000, даже 900 с головой?
Чем больше народу в бунгало - тем меньше обьедков макакам и пираньям достанется?
Арифметику в школе ты явно проспал на задней парте
economies of scale
МВА, нє?
зі.
на трьох дешевше снімать 3к, чи 3 кавалірки?
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flyman
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Додано: Вів 17 лис, 2020 16:15
flyman написав:
Тре мати грошовий потік - кешфлоу хоча би $300 на одного і $500 на двох.
капнула аренда раз в месяц-и это уже "поток"
Флай, в условном "Конотопе" так себе продукты и промтовары стоят дороже, чем в Киеве, а хороших товаров вообще нет.
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Serg-ik
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Додано: Вів 17 лис, 2020 16:18
zРадио написав: spekulant написав:
Планирую что то себе взять где жить, посмотрел цены чуть не посидел, но есть подозрение, что сейчас толпы белорусских ийтышников и компаний да еще и народ спасает свои сбережения в бетоне, плюс замечаю в отделах продаж китайцев которые берут по 5 квартир соответственно цены немного завышены. С другой стороны просвета пока не видно и рост продолжится. Что думаете ?
Толпы ИТ-шников, китайцы берут по 5 квартир, просвета дорожаю не видно, ник spekulant - кто-то скажет "совпадение", я скажу "очередной рыл вылез". Простите, если что не так
все так) но если вы не согласны с удовольствием послушаю
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Додано: Вів 17 лис, 2020 16:26
Serg-ik написав: flyman написав:
Тре мати грошовий потік - кешфлоу хоча би $300 на одного і $500 на двох.
капнула аренда раз в месяц-и это уже "поток"
Флай, в условном "Конотопе" так себе продукты и промтовары стоят дороже, чем в Киеве, а хороших товаров вообще нет.
Кому дорого і неякісно в Конотопі, то їде електричком на ринок Юність в Київі або на Барабан в Харкові чи на 7й км. Одеси
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 17 лис, 2020 16:27, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 17 лис, 2020 16:27
Serg-ik написав: flyman написав:
Тре мати грошовий потік - кешфлоу хоча би $300 на одного і $500 на двох.
капнула аренда раз в месяц-и это уже "поток"
Флай, в условном "Конотопе" так себе продукты и промтовары стоят дороже, чем в Киеве, а хороших товаров вообще нет.
Продукты дешевле, выбор, конечно, не ахти - это да
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Додано: Вів 17 лис, 2020 16:42
zРадио написав:
Толпы ИТ-шников, китайцы берут по 5 квартир, просвета дорожаю не видно, ник spekulant - кто-то скажет "совпадение", я скажу "очередной рыл вылез". Простите, если что не так
Я уже тут давно рассказывал про своего американского кореша, который волею судьбы познакомился с Украиной и для интереса начал тут свой квартирный бизнес. Так вот, бизнес этот ему тут понравился. От пилотных проектов он перешел к расширению. Смысл - скупает, делает ремонты и сдает в аренду. И не только элитные в центре. Есть даже на ЛБ, Борще и Трое. Говорит, это ему выгоднее, чем в США. Но про экономику бизнеса детали пока не расскрывает. Выгодно и всё. Сотрудничает с местным менеджментом, но на пенсию планирует переехать сюда сам. Но вот сам планирует жить под Киевом в своем доме.
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Libo
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Додано: Вів 17 лис, 2020 16:46
Libo написав:
Я уже тут давно рассказывал про своего американского кореша, который волею судьбы познакомился с Украиной и для интереса начал тут свой квартирный бизнес. .... Но про экономику бизнеса детали пока не расскрывает. Выгодно и всё.
Налоги платит? Там или здесь? Всё в чёрную или сдаёт по официальным договорам "односельчанам" из США?
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Serg-ik
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Додано: Вів 17 лис, 2020 16:47
Vlad442 написав:
Они понимают, что время котлованов ушло? Что сейчас нужно приезжать лично, если им нечего делать не в сезон, и ходить выбирать вторичку? Что для этого придется снизить требования к локациям и мопам?
Влад, люди в регионах, в большинстве своём, имеют весьма смутное представление о КРЖН.
Тем более с таким родом занятий, когда в сезон (8-9 месяцев) голову вверх некогда поднять.
Отслеживать ситуацию в реальном времени они физически не могут и черпают сведения с сайтов типа ЛУНа, а там...
А по поводу того, что не в сезон делать нечего, то здесь вы не очень в курсе. Работы конечно меньше но такого чтоб её вообще не было-это фантастика. Нужно подготовить землю, починить технику и оборудование, закупить семена, удобрения, СЗР, провести анализ рентабельности и возможно скорректировать планы по культурам и площадям, заключить договора на урожай или искать новые способы реализации как было этой весной в авральном порядке и ещё 1000 разных мелочей.
Почему и обращаются с подобными просьбами к знакомым, т.к. выделить неделю или больше для хотьбы по просмотрам совершенный анриал.
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drevlyanin
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Додано: Вів 17 лис, 2020 16:48
Libo написав: zРадио написав:
Толпы ИТ-шников, китайцы берут по 5 квартир, просвета дорожаю не видно, ник spekulant - кто-то скажет "совпадение", я скажу "очередной рыл вылез". Простите, если что не так
Я уже тут давно рассказывал про своего американского кореша, который волею судьбы познакомился с Украиной и для интереса начал тут свой квартирный бизнес. Так вот, бизнес этот ему тут понравился. От пилотных проектов он перешел к расширению. Смысл - скупает, делает ремонты и сдает в аренду. И не только элитные в центре. Есть даже на ЛБ, Борще и Трое. Говорит, это ему выгоднее, чем в США. Но про экономику бизнеса детали пока не расскрывает. Выгодно и всё. Сотрудничает с местным менеджментом, но на пенсию планирует переехать сюда сам. Но вот сам планирует жить под Киевом в своем доме.
Алекс Брежнєв?
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flyman
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