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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5613561456155616>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 209
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
42
знизяться в межах 10%
27%
57
знизяться на 10-25%
27%
56
знизяться на 25%-50%
11%
23
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 15:25

flyman
а на трёх - 700уе в мес что ли? А на пятерых - 1000, даже 900 с головой?
Чем больше народу в бунгало - тем меньше обьедков макакам и пираньям достанется?
Арифметику в школе ты явно проспал на задней парте
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 16:02

  барабашов написав:flyman
а на трёх - 700уе в мес что ли? А на пятерых - 1000, даже 900 с головой?
Чем больше народу в бунгало - тем меньше обьедков макакам и пираньям достанется?
Арифметику в школе ты явно проспал на задней парте

economies of scale
МВА, нє?

зі.
на трьох дешевше снімать 3к, чи 3 кавалірки?
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 16:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Тре мати грошовий потік - кешфлоу хоча би $300 на одного і $500 на двох.

капнула аренда раз в месяц-и это уже "поток" :mrgreen:
Флай, в условном "Конотопе" так себе продукты и промтовары стоят дороже, чем в Киеве, а хороших товаров вообще нет.
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 16:18

  zРадио написав:
  spekulant написав:Планирую что то себе взять где жить, посмотрел цены чуть не посидел, но есть подозрение, что сейчас толпы белорусских ийтышников и компаний да еще и народ спасает свои сбережения в бетоне, плюс замечаю в отделах продаж китайцев которые берут по 5 квартир соответственно цены немного завышены. С другой стороны просвета пока не видно и рост продолжится. Что думаете ?


Толпы ИТ-шников, китайцы берут по 5 квартир, просвета дорожаю не видно, ник spekulant - кто-то скажет "совпадение", я скажу "очередной рыл вылез". Простите, если что не так :D


все так) но если вы не согласны с удовольствием послушаю
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 16:26

  Serg-ik написав:
  flyman написав:Тре мати грошовий потік - кешфлоу хоча би $300 на одного і $500 на двох.

капнула аренда раз в месяц-и это уже "поток" :mrgreen:
Флай, в условном "Конотопе" так себе продукты и промтовары стоят дороже, чем в Киеве, а хороших товаров вообще нет.

Кому дорого і неякісно в Конотопі, то їде електричком на ринок Юність в Київі або на Барабан в Харкові чи на 7й км. Одеси
Востаннє редагувалось flyman в Вів 17 лис, 2020 16:27, всього редагувалось 1 раз.
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 16:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:
  flyman написав:Тре мати грошовий потік - кешфлоу хоча би $300 на одного і $500 на двох.

капнула аренда раз в месяц-и это уже "поток" :mrgreen:
Флай, в условном "Конотопе" так себе продукты и промтовары стоят дороже, чем в Киеве, а хороших товаров вообще нет.
Продукты дешевле, выбор, конечно, не ахти - это да
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 16:42

  zРадио написав:Толпы ИТ-шников, китайцы берут по 5 квартир, просвета дорожаю не видно, ник spekulant - кто-то скажет "совпадение", я скажу "очередной рыл вылез". Простите, если что не так :D


Я уже тут давно рассказывал про своего американского кореша, который волею судьбы познакомился с Украиной и для интереса начал тут свой квартирный бизнес. Так вот, бизнес этот ему тут понравился. От пилотных проектов он перешел к расширению. Смысл - скупает, делает ремонты и сдает в аренду. И не только элитные в центре. Есть даже на ЛБ, Борще и Трое. Говорит, это ему выгоднее, чем в США. Но про экономику бизнеса детали пока не расскрывает. Выгодно и всё. Сотрудничает с местным менеджментом, но на пенсию планирует переехать сюда сам. Но вот сам планирует жить под Киевом в своем доме. :|
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 16:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Libo написав:Я уже тут давно рассказывал про своего американского кореша, который волею судьбы познакомился с Украиной и для интереса начал тут свой квартирный бизнес. .... Но про экономику бизнеса детали пока не расскрывает. Выгодно и всё.

Налоги платит? Там или здесь? Всё в чёрную или сдаёт по официальным договорам "односельчанам" из США?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 16:47

  Vlad442 написав:Они понимают, что время котлованов ушло? Что сейчас нужно приезжать лично, если им нечего делать не в сезон, и ходить выбирать вторичку? Что для этого придется снизить требования к локациям и мопам?


Влад, люди в регионах, в большинстве своём, имеют весьма смутное представление о КРЖН.
Тем более с таким родом занятий, когда в сезон (8-9 месяцев) голову вверх некогда поднять.
Отслеживать ситуацию в реальном времени они физически не могут и черпают сведения с сайтов типа ЛУНа, а там...
А по поводу того, что не в сезон делать нечего, то здесь вы не очень в курсе. Работы конечно меньше но такого чтоб её вообще не было-это фантастика. Нужно подготовить землю, починить технику и оборудование, закупить семена, удобрения, СЗР, провести анализ рентабельности и возможно скорректировать планы по культурам и площадям, заключить договора на урожай или искать новые способы реализации как было этой весной в авральном порядке и ещё 1000 разных мелочей.
Почему и обращаются с подобными просьбами к знакомым, т.к. выделить неделю или больше для хотьбы по просмотрам совершенный анриал.
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 16:48

  Libo написав:
  zРадио написав:Толпы ИТ-шников, китайцы берут по 5 квартир, просвета дорожаю не видно, ник spekulant - кто-то скажет "совпадение", я скажу "очередной рыл вылез". Простите, если что не так :D


Я уже тут давно рассказывал про своего американского кореша, который волею судьбы познакомился с Украиной и для интереса начал тут свой квартирный бизнес. Так вот, бизнес этот ему тут понравился. От пилотных проектов он перешел к расширению. Смысл - скупает, делает ремонты и сдает в аренду. И не только элитные в центре. Есть даже на ЛБ, Борще и Трое. Говорит, это ему выгоднее, чем в США. Но про экономику бизнеса детали пока не расскрывает. Выгодно и всё. Сотрудничает с местным менеджментом, но на пенсию планирует переехать сюда сам. Но вот сам планирует жить под Киевом в своем доме. :|

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flyman
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