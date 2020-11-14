Додано: Вів 17 лис, 2020 16:47

Vlad442 написав: Они понимают, что время котлованов ушло? Что сейчас нужно приезжать лично, если им нечего делать не в сезон, и ходить выбирать вторичку? Что для этого придется снизить требования к локациям и мопам? Они понимают, что время котлованов ушло? Что сейчас нужно приезжать лично, если им нечего делать не в сезон, и ходить выбирать вторичку? Что для этого придется снизить требования к локациям и мопам?

Влад, люди в регионах, в большинстве своём, имеют весьма смутное представление о КРЖН.Тем более с таким родом занятий, когда в сезон (8-9 месяцев) голову вверх некогда поднять.Отслеживать ситуацию в реальном времени они физически не могут и черпают сведения с сайтов типа ЛУНа, а там...А по поводу того, что не в сезон делать нечего, то здесь вы не очень в курсе. Работы конечно меньше но такого чтоб её вообще не было-это фантастика. Нужно подготовить землю, починить технику и оборудование, закупить семена, удобрения, СЗР, провести анализ рентабельности и возможно скорректировать планы по культурам и площадям, заключить договора на урожай или искать новые способы реализации как было этой весной в авральном порядке и ещё 1000 разных мелочей.Почему и обращаются с подобными просьбами к знакомым, т.к. выделить неделю или больше для хотьбы по просмотрам совершенный анриал.