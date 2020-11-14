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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 17 лис, 2020 16:53
Serg-ik написав: Libo написав:
Я уже тут давно рассказывал про своего американского кореша, который волею судьбы познакомился с Украиной и для интереса начал тут свой квартирный бизнес. .... Но про экономику бизнеса детали пока не расскрывает. Выгодно и всё.
Налоги платит? Там или здесь? Всё в чёрную или сдаёт по официальным договорам "односельчанам" из США?
Я думаю платит. Американец в бизнесе не пойдет на наушение закона, тем более в чужой стране. Уклонение от налогов в их мировосприятии одно из самых тяжких преступлений против государства. Адвокаты могут биться за законное уменьшение и оптимизацию, но только до красной черты.
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Libo
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Додано: Вів 17 лис, 2020 16:59
В примере с американцем непонятно на какой паспорт он их скупает. Если на американский, то ему придется платить очень немаленький налог, если он захочет выйти.
Кроме того доходы за пределами США облагаются налогами в США, поэтому не уклоняясь он ничего на заработает.
С другой стороны арендный бизнес тут выгодней. Цены не надуты ипотекой, поэтому высокая рентабельность. Права арендатора не защищены, поэтому не нужно дрожать, что уйдет в отказ. Выселил несмотря на договор, заселил другого. В Америке такое не проходит.
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Vlad442
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Додано: Вів 17 лис, 2020 17:06
Vlad442 написав:
В примере с американцем непонятно на какой паспорт он их скупает. Если на американский, то ему придется платить очень немаленький налог, если он захочет выйти.
Кроме того доходы за пределами США облагаются налогами в США, поэтому не уклоняясь он ничего на заработает.
С другой стороны арендный бизнес тут выгодней. Цены не надуты ипотекой, поэтому высокая рентабельность. Права арендатора не защищены, поэтому не нужно дрожать, что уйдет в отказ. Выселил несмотря на договор, заселил другого. В Америке такое не проходит.
та на жінку-коханку,
побажаєм удачі.
Ітогі подведьом:
КРЖН буде дорожати бо:
- % на депо низькі
- в Долярчика 2 Фонда
- іпотека ПА10%
- білоруси
- китайці
- американці
...
Може що пропустив.
https://fi202x.blogspot.com/
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flyman
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Додано: Вів 17 лис, 2020 17:15
flyman написав: Vlad442 написав:
В примере с американцем непонятно на какой паспорт он их скупает. Если на американский, то ему придется платить очень немаленький налог, если он захочет выйти.
Кроме того доходы за пределами США облагаются налогами в США, поэтому не уклоняясь он ничего на заработает.
С другой стороны арендный бизнес тут выгодней. Цены не надуты ипотекой, поэтому высокая рентабельность. Права арендатора не защищены, поэтому не нужно дрожать, что уйдет в отказ. Выселил несмотря на договор, заселил другого. В Америке такое не проходит.
та на жінку-коханку,
побажаєм удачі.
Ітогі подведьом:
КРЖН буде дорожати бо:
- % на депо низькі
- в Долярчика 2 Фонда
- іпотека ПА10%
- білоруси
- китайці платежы
- американці
...
Може що пропустив.
- я SWIFT'ами заваливаю Truist Bank в США (перевод "истеный банк", другое название Sun Trust, солнечное доверие)
я хочу поехать туда и в кредитный комитет показать что SWIFT платежи что я их заваливаю баблом. И пускай дадут 3млн долларов
кредит. Или там открыть компанию чтобы дали. (это легко сделать)
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933
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Додано: Вів 17 лис, 2020 17:18
aggur написав: rjkz написав:
У Влада своя правда, у Вас своя. У кассирши АТБ с кредитом на 11 яфон - своя. Вот у жены моего друга, которая в 2008 году купила спортивные штаны лора эшли за 800 баксов НЕ СВОИХ денег правды не было.)))) Но и я тогда не очень умнО поступил, купив веник. Каждому свой опыт и свои ошибки.
А что с веником не так? Расскажите, пожалуйста. Потому что читая счастливых инвесторов Варшавского, Дибровы, с учетом скорого метро, складывается впечатление о Виноградаре, что будут Нью Васюки или как минимум пох
Я его в 2008 взял . и задержкой поставки на 7 лет. .
А так - да, Нью-Васюкам - быть. Я писал об этом года 3+ назад, все тогда ржали.
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Додано: Вів 17 лис, 2020 17:19
drevlyanin написав:
Влад, люди в регионах, в большинстве своём, имеют весьма смутное представление о КРЖН.
Просветите своего товарища.
У него по крайней мере дочь тут учится, может покататься на просмотры.
В свое время я рассматривал покупку вторички в Киеве, но отказался от этой идеи из-за того, что в этом омуте трудно найти что-то приличное по реальной цене. Заманух, продаванов и проблемных документов больше, чем адекватных вариантов, которые уходят за несколько дней. С новостройкой в свое время было намного проще. Выбрал на сайте, пришел в ОП и заплатил в кассу. Хорошее было время.
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Vlad442
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Додано: Вів 17 лис, 2020 17:26
Libo написав: zРадио написав:
Толпы ИТ-шников, китайцы берут по 5 квартир, просвета дорожаю не видно, ник spekulant - кто-то скажет "совпадение", я скажу "очередной рыл вылез". Простите, если что не так
Я уже тут давно рассказывал про своего американского кореша, который волею судьбы познакомился с Украиной и для интереса начал тут свой квартирный бизнес. Так вот, бизнес этот ему тут понравился. От пилотных проектов он перешел к расширению. Смысл - скупает, делает ремонты и сдает в аренду. И не только элитные в центре. Есть даже на ЛБ, Борще и Трое. Говорит, это ему выгоднее, чем в США. Но про экономику бизнеса детали пока не расскрывает. Выгодно и всё. Сотрудничает с местным менеджментом, но на пенсию планирует переехать сюда сам. Но вот сам планирует жить под Киевом в своем доме.
недавно смотрел одного мега блогера по недвиге, который заявлял что ближайшее время планируются налоги на недвижимость вводить на лишние метры, если так этот бизнес может не оправдаться.
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Додано: Вів 17 лис, 2020 17:29
spekulant написав:
этот бизнес может не оправдаться.
Забыли страну, в которой живёте. "Арендатор оплатит всё"
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Serg-ik
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Додано: Вів 17 лис, 2020 17:34
Serg-ik написав: spekulant написав:
этот бизнес может не оправдаться.
Забыли страну, в которой живёте. "Арендатор оплатит всё"
например, в Тайланде запрещено открыть компании нерезидентам. Так же как покупка земли у нас.
Он может открыть акционерное общество в Киеве, где резидент будет иметь 10000 акций, в сумме 100$ или 0.01%. Остальное 99.99% имеет американец.
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933
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Додано: Вів 17 лис, 2020 17:39
spekulant написав:
недавно смотрел одного мега блогера по недвиге, который заявлял что ближайшее время планируются налоги на недвижимость вводить на лишние метры, если так этот бизнес может не оправдаться.
Я недавно приводил данные о рынке аренды. Прикинул (не помню точные цифры), что каждый пятый или седьмой является арендодателем и членом семьи арендодателя. Можно получить налоговый майдан.
А если еще учесть, что у депутатов/чиновников недвиги как у собаки блох...
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Vlad442
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