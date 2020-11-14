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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 56145615561656175618>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 209
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
42
знизяться в межах 10%
27%
57
знизяться на 10-25%
27%
56
знизяться на 25%-50%
11%
23
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 16:53

  Serg-ik написав:
  Libo написав:Я уже тут давно рассказывал про своего американского кореша, который волею судьбы познакомился с Украиной и для интереса начал тут свой квартирный бизнес. .... Но про экономику бизнеса детали пока не расскрывает. Выгодно и всё.

Налоги платит? Там или здесь? Всё в чёрную или сдаёт по официальным договорам "односельчанам" из США?


Я думаю платит. Американец в бизнесе не пойдет на наушение закона, тем более в чужой стране. Уклонение от налогов в их мировосприятии одно из самых тяжких преступлений против государства. Адвокаты могут биться за законное уменьшение и оптимизацию, но только до красной черты. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 16:59

В примере с американцем непонятно на какой паспорт он их скупает. Если на американский, то ему придется платить очень немаленький налог, если он захочет выйти.
Кроме того доходы за пределами США облагаются налогами в США, поэтому не уклоняясь он ничего на заработает.
С другой стороны арендный бизнес тут выгодней. Цены не надуты ипотекой, поэтому высокая рентабельность. Права арендатора не защищены, поэтому не нужно дрожать, что уйдет в отказ. Выселил несмотря на договор, заселил другого. В Америке такое не проходит.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 17:06

  Vlad442 написав:В примере с американцем непонятно на какой паспорт он их скупает. Если на американский, то ему придется платить очень немаленький налог, если он захочет выйти.
Кроме того доходы за пределами США облагаются налогами в США, поэтому не уклоняясь он ничего на заработает.
С другой стороны арендный бизнес тут выгодней. Цены не надуты ипотекой, поэтому высокая рентабельность. Права арендатора не защищены, поэтому не нужно дрожать, что уйдет в отказ. Выселил несмотря на договор, заселил другого. В Америке такое не проходит.

та на жінку-коханку,
побажаєм удачі.

Ітогі подведьом:
КРЖН буде дорожати бо:
- % на депо низькі
- в Долярчика 2 Фонда
- іпотека ПА10%
- білоруси
- китайці
- американці
...
Може що пропустив.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 17:15

  flyman написав:
  Vlad442 написав:В примере с американцем непонятно на какой паспорт он их скупает. Если на американский, то ему придется платить очень немаленький налог, если он захочет выйти.
Кроме того доходы за пределами США облагаются налогами в США, поэтому не уклоняясь он ничего на заработает.
С другой стороны арендный бизнес тут выгодней. Цены не надуты ипотекой, поэтому высокая рентабельность. Права арендатора не защищены, поэтому не нужно дрожать, что уйдет в отказ. Выселил несмотря на договор, заселил другого. В Америке такое не проходит.

та на жінку-коханку,
побажаєм удачі.

Ітогі подведьом:
КРЖН буде дорожати бо:
- % на депо низькі
- в Долярчика 2 Фонда
- іпотека ПА10%
- білоруси
- китайці платежы
- американці
...
Може що пропустив.


- я SWIFT'ами заваливаю Truist Bank в США (перевод "истеный банк", другое название Sun Trust, солнечное доверие)

я хочу поехать туда и в кредитный комитет показать что SWIFT платежи что я их заваливаю баблом. И пускай дадут 3млн долларов кредит. Или там открыть компанию чтобы дали. (это легко сделать)
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http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 17:18

  aggur написав:
  rjkz написав:
У Влада своя правда, у Вас своя. У кассирши АТБ с кредитом на 11 яфон - своя. Вот у жены моего друга, которая в 2008 году купила спортивные штаны лора эшли за 800 баксов НЕ СВОИХ денег правды не было.)))) Но и я тогда не очень умнО поступил, купив веник. Каждому свой опыт и свои ошибки.


А что с веником не так? Расскажите, пожалуйста. Потому что читая счастливых инвесторов Варшавского, Дибровы, с учетом скорого метро, складывается впечатление о Виноградаре, что будут Нью Васюки или как минимум пох


:lol:
Я его в 2008 взял . и задержкой поставки на 7 лет. . :mrgreen:
А так - да, Нью-Васюкам - быть. Я писал об этом года 3+ назад, все тогда ржали. :lol:
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 17:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  drevlyanin написав:Влад, люди в регионах, в большинстве своём, имеют весьма смутное представление о КРЖН.

Просветите своего товарища.
У него по крайней мере дочь тут учится, может покататься на просмотры.
В свое время я рассматривал покупку вторички в Киеве, но отказался от этой идеи из-за того, что в этом омуте трудно найти что-то приличное по реальной цене. Заманух, продаванов и проблемных документов больше, чем адекватных вариантов, которые уходят за несколько дней. С новостройкой в свое время было намного проще. Выбрал на сайте, пришел в ОП и заплатил в кассу. Хорошее было время.
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 17:26

  Libo написав:
  zРадио написав:Толпы ИТ-шников, китайцы берут по 5 квартир, просвета дорожаю не видно, ник spekulant - кто-то скажет "совпадение", я скажу "очередной рыл вылез". Простите, если что не так :D


Я уже тут давно рассказывал про своего американского кореша, который волею судьбы познакомился с Украиной и для интереса начал тут свой квартирный бизнес. Так вот, бизнес этот ему тут понравился. От пилотных проектов он перешел к расширению. Смысл - скупает, делает ремонты и сдает в аренду. И не только элитные в центре. Есть даже на ЛБ, Борще и Трое. Говорит, это ему выгоднее, чем в США. Но про экономику бизнеса детали пока не расскрывает. Выгодно и всё. Сотрудничает с местным менеджментом, но на пенсию планирует переехать сюда сам. Но вот сам планирует жить под Киевом в своем доме. :|

недавно смотрел одного мега блогера по недвиге, который заявлял что ближайшее время планируются налоги на недвижимость вводить на лишние метры, если так этот бизнес может не оправдаться.
spekulant
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 17:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  spekulant написав:этот бизнес может не оправдаться.
Забыли страну, в которой живёте. "Арендатор оплатит всё"
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 17:34

  Serg-ik написав:
  spekulant написав:этот бизнес может не оправдаться.
Забыли страну, в которой живёте. "Арендатор оплатит всё"


например, в Тайланде запрещено открыть компании нерезидентам. Так же как покупка земли у нас.

Он может открыть акционерное общество в Киеве, где резидент будет иметь 10000 акций, в сумме 100$ или 0.01%. Остальное 99.99% имеет американец.
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 17:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  spekulant написав:недавно смотрел одного мега блогера по недвиге, который заявлял что ближайшее время планируются налоги на недвижимость вводить на лишние метры, если так этот бизнес может не оправдаться.

Я недавно приводил данные о рынке аренды. Прикинул (не помню точные цифры), что каждый пятый или седьмой является арендодателем и членом семьи арендодателя. Можно получить налоговый майдан.
А если еще учесть, что у депутатов/чиновников недвиги как у собаки блох...
Vlad442
 
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