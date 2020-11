Додано: Вів 17 лис, 2020 17:57

Vlad442 написав: spekulant написав: недавно смотрел одного мега блогера по недвиге, который заявлял что ближайшее время планируются налоги на недвижимость вводить на лишние метры, если так этот бизнес может не оправдаться. недавно смотрел одного мега блогера по недвиге, который заявлял что ближайшее время планируются налоги на недвижимость вводить на лишние метры, если так этот бизнес может не оправдаться.

Я недавно приводил данные о рынке аренды. Прикинул (не помню точные цифры), что каждый пятый или седьмой является арендодателем и членом семьи арендодателя. Можно получить налоговый майдан.

А если еще учесть, что у депутатов/чиновников недвиги как у собаки блох... Я недавно приводил данные о рынке аренды. Прикинул (не помню точные цифры), что каждый пятый или седьмой является арендодателем и членом семьи арендодателя. Можно получить налоговый майдан.А если еще учесть, что у депутатов/чиновников недвиги как у собаки блох...



не помнится банкового майдана, а это задело фактически каждого не помнится банкового майдана, а это задело фактически каждого

