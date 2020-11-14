Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:В примере с американцем непонятно на какой паспорт он их скупает. Если на американский, то ему придется платить очень немаленький налог, если он захочет выйти. Кроме того доходы за пределами США облагаются налогами в США, поэтому не уклоняясь он ничего на заработает. С другой стороны арендный бизнес тут выгодней. Цены не надуты ипотекой, поэтому высокая рентабельность. Права арендатора не защищены, поэтому не нужно дрожать, что уйдет в отказ. Выселил несмотря на договор, заселил другого. В Америке такое не проходит.
та на жінку-коханку, побажаєм удачі.
Є тут у нього й така. Їй медом помазано. Але чи через неї тут цей бізнес, не скажу. Звичайно є й друзі, знайомі. Від тут раніше довго ошивався.
rjkz написав: У Влада своя правда, у Вас своя. У кассирши АТБ с кредитом на 11 яфон - своя. Вот у жены моего друга, которая в 2008 году купила спортивные штаны лора эшли за 800 баксов НЕ СВОИХ денег правды не было.)))) Но и я тогда не очень умнО поступил, купив веник. Каждому свой опыт и свои ошибки.
А что с веником не так? Расскажите, пожалуйста. Потому что читая счастливых инвесторов Варшавского, Дибровы, с учетом скорого метро, складывается впечатление о Виноградаре, что будут Нью Васюки или как минимум пох
Я его в 2008 взял . и задержкой поставки на 7 лет. . А так - да, Нью-Васюкам - быть. Я писал об этом года 3+ назад, все тогда ржали.
Vlad442 написав:В примере с американцем непонятно на какой паспорт он их скупает. Если на американский, то ему придется платить очень немаленький налог, если он захочет выйти. Кроме того доходы за пределами США облагаются налогами в США, поэтому не уклоняясь он ничего на заработает. С другой стороны арендный бизнес тут выгодней. Цены не надуты ипотекой, поэтому высокая рентабельность. Права арендатора не защищены, поэтому не нужно дрожать, что уйдет в отказ. Выселил несмотря на договор, заселил другого. В Америке такое не проходит.
та на жінку-коханку, побажаєм удачі.
Є тут у нього й така. Їй медом помазано. Але чи через неї тут цей бізнес, не скажу. Звичайно є й друзі, знайомі. Від тут раніше довго ошивався.
zРадио написав:Толпы ИТ-шников, китайцы берут по 5 квартир, просвета дорожаю не видно, ник spekulant - кто-то скажет "совпадение", я скажу "очередной рыл вылез". Простите, если что не так
Я уже тут давно рассказывал про своего американского кореша, который волею судьбы познакомился с Украиной и для интереса начал тут свой квартирный бизнес. Так вот, бизнес этот ему тут понравился. От пилотных проектов он перешел к расширению. Смысл - скупает, делает ремонты и сдает в аренду. И не только элитные в центре. Есть даже на ЛБ, Борще и Трое. Говорит, это ему выгоднее, чем в США. Но про экономику бизнеса детали пока не расскрывает. Выгодно и всё. Сотрудничает с местным менеджментом, но на пенсию планирует переехать сюда сам. Но вот сам планирует жить под Киевом в своем доме.
Так в США вообще не понятен смысл арендного "бизнеса". Народ "зарабатывает" только на долгосрочном росте цены, без поправки на инфляцию. Еще и налоги платит. Киев ПОКА выгодней, но идет в ту-же сторону.
spekulant написав:недавно смотрел одного мега блогера по недвиге, который заявлял что ближайшее время планируются налоги на недвижимость вводить на лишние метры, если так этот бизнес может не оправдаться.
Я недавно приводил данные о рынке аренды. Прикинул (не помню точные цифры), что каждый пятый или седьмой является арендодателем и членом семьи арендодателя. Можно получить налоговый майдан. А если еще учесть, что у депутатов/чиновников недвиги как у собаки блох...
не помнится банкового майдана, а это задело фактически каждого
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
zРадио написав:Толпы ИТ-шников, китайцы берут по 5 квартир, просвета дорожаю не видно, ник spekulant - кто-то скажет "совпадение", я скажу "очередной рыл вылез". Простите, если что не так
Я уже тут давно рассказывал про своего американского кореша, который волею судьбы познакомился с Украиной и для интереса начал тут свой квартирный бизнес. Так вот, бизнес этот ему тут понравился. От пилотных проектов он перешел к расширению. Смысл - скупает, делает ремонты и сдает в аренду. И не только элитные в центре. Есть даже на ЛБ, Борще и Трое. Говорит, это ему выгоднее, чем в США. Но про экономику бизнеса детали пока не расскрывает. Выгодно и всё. Сотрудничает с местным менеджментом, но на пенсию планирует переехать сюда сам. Но вот сам планирует жить под Киевом в своем доме.
Так в США вообще не понятен смысл арендного "бизнеса". Народ "зарабатывает" только на долгосрочном росте цены, без поправки на инфляцию. Еще и налоги платит. Киев ПОКА выгодней, но идет в ту-же сторону.
Як це нема змісту? Іпотека ПА3,5%, оренда дає 4% чистими, от на ці "1/2% і живем", крім того куча фішок із рефінансом та "реверсом", коли на будинок, ринкова ціна якого виросла, можна в банка забрати частину грошей назад, зовсім задурно. Можна ще кредитувати із своєї пенсійної програми заощаджень. Думаю, що в США набагато більше інструментів для заробітку на оренді. Хоча там захист орендарів на висоті, не так легко виселити. Але і при заселенні орендаря тре пройти тому нехілий кастинг і бекграунд чек.
Автор77 написав:https://news.finance.ua/ua/news/-/482331/u-sluzi-narodu-rozpovily-yak-mozhna-dopomogty-gotelyam-ta-restoranam-perezhyty-karantyn Вот тут пишут: "виходити з кризи доведеться 2-3 роки мінімум"
Согласен в принципе. Этот дождь скорее всего надолго. Слишком многие пострадали финансово. Я прошу разрешения оставлять на ветке иногда пару фраз о РН, ведь - это зеркало экономики,и зеркало курса валют, с определенным лагом конечно 6-9 месяцев лаг. Это важно и это независимо от экспертов и комментаторов,и даже властей наглядно показывает - что с экономикой и какие перспективы курса.
Есть уже первые индикаторы: 1.С марта заработок, а значит и количество сделок у риэлтеров упало на 70%(много кто дал мне такое инфо) 2.Жилая Киев после суперскачка прошлого года первый раз в долларах вниз на 5% в сентябре. 3.Аренда офисов вниз в 2 раза, ровно в два раза.
Это зеркало будущего нашей экономики. И зеркало курса гривны в будущем. Наблюдаем. Это неплохие реальные индикаторы, их недостаток -это лишь большой лаг,инертность рынка.
Причина на мой взгляд- люди,покупатели реально ждут падения гривны,поэтому плюнули и затаились.Не все это еще понимают.Поэтому события еще впереди. Как впереди и продолжение низходящего вектора гривны.
Стрелка среднесрочно - вверх, так говорят валютчики. Краткосрочно возможны качельки небольшие.
Вот доллар падает, уже нет ,к слову, у нас после обеда к вечеру прибавил 4-5 коп.
Но кассирша знакомая в Ощаде на мой традиционный вопрос -застой,скупка,или продажа ?
Ответила вчера - в основном скупка валюты. От таке, и КВД не в помеху выходит.
Vlad442 написав:В примере с американцем непонятно на какой паспорт он их скупает. Если на американский, то ему придется платить очень немаленький налог, если он захочет выйти. Кроме того доходы за пределами США облагаются налогами в США, поэтому не уклоняясь он ничего на заработает. С другой стороны арендный бизнес тут выгодней. Цены не надуты ипотекой, поэтому высокая рентабельность. Права арендатора не защищены, поэтому не нужно дрожать, что уйдет в отказ. Выселил несмотря на договор, заселил другого. В Америке такое не проходит.
зависит от штата откуда он приехал. Может быть 0 налог или пороговая сумма, с которой начинается платиться налог. В некоторых штатах выше 95 куе в год для доходов за пределами США.
Vlad442 написав:Я думаю, что вы перегнули с 2 периодами. Недвига в Киеве всегда пользовалась спросом. Иначе тут жило бы столько же людей, сколько 1500 лет назад..
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Погуглите население Киева до начала 19 века. Сильно удивитесь. какой треш творился в 1917-1920 после действительно взрывного роста на недвигу думаю все знают. Напомню, власть за эти года менялась больше 10 раз. Как правило с боями и чистками. Думаю в эти года не сильно квартирки пользовались популярнстью
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
flyman написав:Іпотека ПА3,5%, оренда дає 4% чистими, от на ці "1/2% і живем", крім того куча фішок із рефінансом та "реверсом", коли на будинок, ринкова ціна якого виросла, можна в банка забрати частину грошей назад, зовсім задурно. Можна ще кредитувати із своєї пенсійної програми заощаджень. Думаю, що в США набагато більше інструментів для заробітку на оренді. Хоча там захист орендарів на висоті, не так легко виселити. Але і при заселенні орендаря тре пройти тому нехілий кастинг і бекграунд чек.
Во-первых, рефайненс в США действительно прост и большое благо, но за него тоже надо платить. На средний дом эдак тыщ 10. Реверс же, или другими словами пенсия за счет эквити, грабеж. Можно взять кредит под залог еквити, но он не будет уже таким дешевым, как процент ипотеки, а значительно под более высокий процент. Во-вторых, вы видимо путаете Америку с Европой. Это в Европе трудно квартиранта выгнать, а Америка самая простая в этом плане страна. В договоре всё оговорено. В т.ч. и досрочное прекращение контракта. За месц-три уведомление и если не убрался сам - вещи на улицу и полиция тебе еще поможет.