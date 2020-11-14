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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5615561656175618

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 209
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
42
знизяться в межах 10%
27%
57
знизяться на 10-25%
27%
56
знизяться на 25%-50%
11%
23
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 18:19

  Vlad442 написав:
  drevlyanin написав:Влад, люди в регионах, в большинстве своём, имеют весьма смутное представление о КРЖН.

Просветите своего товарища.
У него по крайней мере дочь тут учится, может покататься на просмотры.
В свое время я рассматривал покупку вторички в Киеве, но отказался от этой идеи из-за того, что в этом омуте трудно найти что-то приличное по реальной цене. Заманух, продаванов и проблемных документов больше, чем адекватных вариантов, которые уходят за несколько дней. С новостройкой в свое время было намного проще. Выбрал на сайте, пришел в ОП и заплатил в кассу. Хорошее было время.


Вы всё правильно с вторичкой описываете. А теперь представте, что по просмотрам будет ходить
девятнадцатилетняя девчёнка. Да её многие просто не воспримут всерьёз и сама она что в этом вопросе понимает? Представьте себя в этом возрасте в роли покупателя квартиры. А в ОП все проще и быстрее, но риски таки оценить сложно.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 18:19

  Vlad442 написав:
  spekulant написав:недавно смотрел одного мега блогера по недвиге, который заявлял что ближайшее время планируются налоги на недвижимость вводить на лишние метры, если так этот бизнес может не оправдаться.

Я недавно приводил данные о рынке аренды. Прикинул (не помню точные цифры), что каждый пятый или седьмой является арендодателем и членом семьи арендодателя. Можно получить налоговый майдан.
А если еще учесть, что у депутатов/чиновников недвиги как у собаки блох...

понятно что налоги никому не нравятся, но постоянно пополнять бюджет за счет девальвации еще опасней, а денег нет...кризис и падение ввп хорошо так расширили дыру в бюджете, если найдут чем заткнуть было бы конечно получше чем трогать эту святую корову
Востаннє редагувалось spekulant в Вів 17 лис, 2020 18:23, всього редагувалось 1 раз.
spekulant
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 18:20

  spekulant написав:
  Libo написав:
  zРадио написав:Толпы ИТ-шников, китайцы берут по 5 квартир, просвета дорожаю не видно, ник spekulant - кто-то скажет "совпадение", я скажу "очередной рыл вылез". Простите, если что не так :D


Я уже тут давно рассказывал про своего американского кореша, который волею судьбы познакомился с Украиной и для интереса начал тут свой квартирный бизнес. Так вот, бизнес этот ему тут понравился. От пилотных проектов он перешел к расширению. Смысл - скупает, делает ремонты и сдает в аренду. И не только элитные в центре. Есть даже на ЛБ, Борще и Трое. Говорит, это ему выгоднее, чем в США. Но про экономику бизнеса детали пока не расскрывает. Выгодно и всё. Сотрудничает с местным менеджментом, но на пенсию планирует переехать сюда сам. Но вот сам планирует жить под Киевом в своем доме. :|

недавно смотрел одного мега блогера по недвиге, который заявлял что ближайшее время планируются налоги на недвижимость вводить на лишние метры, если так этот бизнес может не оправдаться.

Вроде как давно ввели, а в 2020 уже и оплачивали первый раз все, что больше 60кв.м.
Может быть блогер и действительно с приставкой "-мега", просто видео прошлогоднее?
Damien
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 18:26

  Damien написав:Вроде как давно ввели, а в 2020 уже и оплачивали первый раз все, что больше 60кв.м.
Может быть блогер и действительно с приставкой "-мега", просто видео прошлогоднее?

да вроде этого и сколько получается надо платить за что больше 60 ?
spekulant
 
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