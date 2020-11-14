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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 17 лис, 2020 18:19
Vlad442 написав: drevlyanin написав:
Влад, люди в регионах, в большинстве своём, имеют весьма смутное представление о КРЖН.
Просветите своего товарища.
У него по крайней мере дочь тут учится, может покататься на просмотры.
В свое время я рассматривал покупку вторички в Киеве, но отказался от этой идеи из-за того, что в этом омуте трудно найти что-то приличное по реальной цене. Заманух, продаванов и проблемных документов больше, чем адекватных вариантов, которые уходят за несколько дней. С новостройкой в свое время было намного проще. Выбрал на сайте, пришел в ОП и заплатил в кассу. Хорошее было время.
Вы всё правильно с вторичкой описываете. А теперь представте, что по просмотрам будет ходить
девятнадцатилетняя девчёнка. Да её многие просто не воспримут всерьёз и сама она что в этом вопросе понимает? Представьте себя в этом возрасте в роли покупателя квартиры. А в ОП все проще и быстрее, но риски таки оценить сложно.
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drevlyanin
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Додано: Вів 17 лис, 2020 18:19
Vlad442 написав: spekulant написав:
недавно смотрел одного мега блогера по недвиге, который заявлял что ближайшее время планируются налоги на недвижимость вводить на лишние метры, если так этот бизнес может не оправдаться.
Я недавно приводил данные о рынке аренды. Прикинул (не помню точные цифры), что каждый пятый или седьмой является арендодателем и членом семьи арендодателя. Можно получить налоговый майдан.
А если еще учесть, что у депутатов/чиновников недвиги как у собаки блох...
понятно что налоги никому не нравятся, но постоянно пополнять бюджет за счет девальвации еще опасней, а денег нет...кризис и падение ввп хорошо так расширили дыру в бюджете, если найдут чем заткнуть было бы конечно получше чем трогать эту святую корову
Востаннє редагувалось spekulant
в Вів 17 лис, 2020 18:23, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 17 лис, 2020 18:20
spekulant написав: Libo написав: zРадио написав:
Толпы ИТ-шников, китайцы берут по 5 квартир, просвета дорожаю не видно, ник spekulant - кто-то скажет "совпадение", я скажу "очередной рыл вылез". Простите, если что не так
Я уже тут давно рассказывал про своего американского кореша, который волею судьбы познакомился с Украиной и для интереса начал тут свой квартирный бизнес. Так вот, бизнес этот ему тут понравился. От пилотных проектов он перешел к расширению. Смысл - скупает, делает ремонты и сдает в аренду. И не только элитные в центре. Есть даже на ЛБ, Борще и Трое. Говорит, это ему выгоднее, чем в США. Но про экономику бизнеса детали пока не расскрывает. Выгодно и всё. Сотрудничает с местным менеджментом, но на пенсию планирует переехать сюда сам. Но вот сам планирует жить под Киевом в своем доме.
недавно смотрел одного мега блогера по недвиге, который заявлял что ближайшее время планируются налоги на недвижимость вводить на лишние метры
, если так этот бизнес может не оправдаться.
Вроде как давно ввели, а в 2020 уже и оплачивали первый раз все, что больше 60кв.м.
Может быть блогер и действительно с приставкой "-мега", просто видео прошлогоднее?
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Damien
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Додано: Вів 17 лис, 2020 18:26
Damien написав:
Вроде как давно ввели, а в 2020 уже и оплачивали первый раз все, что больше 60кв.м.
Может быть блогер и действительно с приставкой "-мега", просто видео прошлогоднее?
да вроде этого и сколько получается надо платить за что больше 60 ?
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spekulant
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