RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5616561756185619>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 209
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
42
знизяться в межах 10%
27%
57
знизяться на 10-25%
27%
56
знизяться на 25%-50%
11%
23
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 18:19

  Vlad442 написав:
  spekulant написав:недавно смотрел одного мега блогера по недвиге, который заявлял что ближайшее время планируются налоги на недвижимость вводить на лишние метры, если так этот бизнес может не оправдаться.

Я недавно приводил данные о рынке аренды. Прикинул (не помню точные цифры), что каждый пятый или седьмой является арендодателем и членом семьи арендодателя. Можно получить налоговый майдан.
А если еще учесть, что у депутатов/чиновников недвиги как у собаки блох...

понятно что налоги никому не нравятся, но постоянно пополнять бюджет за счет девальвации еще опасней, а денег нет...кризис и падение ввп хорошо так расширили дыру в бюджете, если найдут чем заткнуть было бы конечно получше чем трогать эту святую корову
Востаннє редагувалось spekulant в Вів 17 лис, 2020 18:23, всього редагувалось 1 раз.
spekulant
 
Повідомлень: 18
З нами з: 13.10.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 18:20

  spekulant написав:
  Libo написав:
  zРадио написав:Толпы ИТ-шников, китайцы берут по 5 квартир, просвета дорожаю не видно, ник spekulant - кто-то скажет "совпадение", я скажу "очередной рыл вылез". Простите, если что не так :D


Я уже тут давно рассказывал про своего американского кореша, который волею судьбы познакомился с Украиной и для интереса начал тут свой квартирный бизнес. Так вот, бизнес этот ему тут понравился. От пилотных проектов он перешел к расширению. Смысл - скупает, делает ремонты и сдает в аренду. И не только элитные в центре. Есть даже на ЛБ, Борще и Трое. Говорит, это ему выгоднее, чем в США. Но про экономику бизнеса детали пока не расскрывает. Выгодно и всё. Сотрудничает с местным менеджментом, но на пенсию планирует переехать сюда сам. Но вот сам планирует жить под Киевом в своем доме. :|

недавно смотрел одного мега блогера по недвиге, который заявлял что ближайшее время планируются налоги на недвижимость вводить на лишние метры, если так этот бизнес может не оправдаться.

Вроде как давно ввели, а в 2020 уже и оплачивали первый раз все, что больше 60кв.м.
Может быть блогер и действительно с приставкой "-мега", просто видео прошлогоднее?
Damien
 
Повідомлень: 203
З нами з: 28.04.20
Подякував: 125 раз.
Подякували: 136 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 18:26

  Damien написав:Вроде как давно ввели, а в 2020 уже и оплачивали первый раз все, что больше 60кв.м.
Может быть блогер и действительно с приставкой "-мега", просто видео прошлогоднее?

да вроде этого и сколько получается надо платить за что больше 60 ?
spekulant
 
Повідомлень: 18
З нами з: 13.10.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 18:34

  rjkz написав:Так в США вообще не понятен смысл арендного "бизнеса". Народ "зарабатывает" только на долгосрочном росте цены, без поправки на инфляцию. Еще и налоги платит. Киев ПОКА выгодней, но идет в ту-же сторону.


Киевское жилье дает бОльший кэш инфло от аренды, но зарабатывать на долгосрочном росте цены не позволяет. В лучшем случае, если покупал дериватив, а не готовый объект, останешься при своих, в худшем - вычтешь из арендных доходов стоимость выхода из актива. Ну или ловить короткие окна входа и выхода среднесрочных циклов, но тут нетрудно и ошибиться...
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8330
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1526 раз.
Подякували: 3427 раз.
 
Профіль
9
5
3
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 18:40

  Damien написав:
  spekulant написав:недавно смотрел одного мега блогера по недвиге, который заявлял что ближайшее время планируются налоги на недвижимость вводить на лишние метры, если так этот бизнес может не оправдаться.

Вроде как давно ввели, а в 2020 уже и оплачивали первый раз все, что больше 60кв.м.
Может быть блогер и действительно с приставкой "-мега", просто видео прошлогоднее?


В США налоги платятся с оценочной стоимости дома по %, устанавливаемому штатом.
В Украине был за каждый метр свыше 60 м площади, но как я ни добивался, никто у меня этот налог так и не взял. - Не заважай працювати. Коли знадобишся, тоді самі тебе й знайдемо. :lol: Так і не знайшли, не знадобився. :( Гусары денег не берут. :shock:
Новый налог будет тоже уже со всей оценочной стоимости. Не знаю, как скоро.
Надо платить. Если хотите ходить по нормальным тротуарам и чистым улицам. :?
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 8840
З нами з: 14.11.11
Подякував: 358 раз.
Подякували: 4086 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 18:45

  Libo написав:
  Damien написав:
  spekulant написав:недавно смотрел одного мега блогера по недвиге, который заявлял что ближайшее время планируются налоги на недвижимость вводить на лишние метры, если так этот бизнес может не оправдаться.

Вроде как давно ввели, а в 2020 уже и оплачивали первый раз все, что больше 60кв.м.
Может быть блогер и действительно с приставкой "-мега", просто видео прошлогоднее?


В США налоги платятся с оценочной стоимости дома по %, устанавливаемому штатом.
В Украине был за каждый метр свыше 60 м площади, но как я ни добивался, никто у меня этот налог так и не взял. - Не заважай працювати. Коли знадобишся, тоді самі тебе й знайдемо. :lol: Так і не знайшли, не знадобився. :( Гусары денег не берут. :shock:
Новый налог будет тоже уже со всей оценочной стоимости. Не знаю, как скоро.
Надо платить. Если хотите ходить по нормальным тротуарам и чистым улицам. :?

В США це місцевий податок, а не загально державний.
І це якби правильно.
За нього фінансується місцева поліція, школи і т.д.

В нас децентралізація тільки починається.

Тоді може вийти, що в умовному Конотопі буде не гірше, чим в Конча-Заспі.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22118
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1179 раз.
Подякували: 1609 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 18:50

  flyman написав:В США це місцевий податок, а не загально державний.
І це якби правильно.
За нього фінансується місцева поліція, школи і т.д.

В нас децентралізація тільки починається.

Тоді може вийти, що в умовному Конотопі буде не гірше, чим в Конча-Заспі.


У нас это тоже місцевий податок. Можешь смело идти в міськраду и качать свои права по полной. :?
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 8840
З нами з: 14.11.11
Подякував: 358 раз.
Подякували: 4086 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 19:18

  Libo написав:
  Damien написав:
  spekulant написав:недавно смотрел одного мега блогера по недвиге, который заявлял что ближайшее время планируются налоги на недвижимость вводить на лишние метры, если так этот бизнес может не оправдаться.

Вроде как давно ввели, а в 2020 уже и оплачивали первый раз все, что больше 60кв.м.
Может быть блогер и действительно с приставкой "-мега", просто видео прошлогоднее?


В США налоги платятся с оценочной стоимости дома по %, устанавливаемому штатом.
В Украине был за каждый метр свыше 60 м площади, но как я ни добивался, никто у меня этот налог так и не взял. - Не заважай працювати. Коли знадобишся, тоді самі тебе й знайдемо. :lol: Так і не знайшли, не знадобився. :( Гусары денег не берут. :shock:
Новый налог будет тоже уже со всей оценочной стоимости. Не знаю, как скоро.
Надо платить. Если хотите ходить по нормальным тротуарам и чистым улицам. :?

Да ладно, прямо таки не хотели. Оплатить нужно было до 8 августа, для этого не надо никуда ходить. https://cabinet.tax.gov.ua там сумма и реквизиты для оплаты
Damien
 
Повідомлень: 203
З нами з: 28.04.20
Подякував: 125 раз.
Подякували: 136 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 19:27

  flyman написав:Ітогі подведьом:
КРЖН буде дорожати бо:
- % на депо низькі
- в Долярчика 2 Фонда
- іпотека ПА10%
- білоруси
- китайці
- американці
...
Може що пропустив.


Ты забыл самый сильный аргумент чудика из ютуба - потому что айфоны дорожают :mrgreen:
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8330
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1526 раз.
Подякували: 3427 раз.
 
Профіль
9
5
3
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 19:28

  flyman написав:
  Vlad442 написав:В примере с американцем непонятно на какой паспорт он их скупает. Если на американский, то ему придется платить очень немаленький налог, если он захочет выйти.
Кроме того доходы за пределами США облагаются налогами в США, поэтому не уклоняясь он ничего на заработает.
С другой стороны арендный бизнес тут выгодней. Цены не надуты ипотекой, поэтому высокая рентабельность. Права арендатора не защищены, поэтому не нужно дрожать, что уйдет в отказ. Выселил несмотря на договор, заселил другого. В Америке такое не проходит.

та на жінку-коханку,
побажаєм удачі.

Ітогі подведьом:
КРЖН буде дорожати бо:
- % на депо низькі
- в Долярчика 2 Фонда
- іпотека ПА10%
- білоруси
- китайці
- американці
...
Може що пропустив.

Просто людям надо где-то жить. Как тебе такая причина?
airmax78
 
Повідомлень: 36638
З нами з: 25.10.12
Подякував: 887 раз.
Подякували: 4363 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 5616561756185619>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zРадио і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1953, 1954, 1955
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
19543 3263401
Переглянути останнє повідомлення
Суб 14 лис, 2020 22:54
Долярчик
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
8 20096
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 12:12
Долярчик
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 11, 12, 13
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
129 230463
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 вер, 2020 11:45
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.