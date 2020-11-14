Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
spekulant написав:недавно смотрел одного мега блогера по недвиге, который заявлял что ближайшее время планируются налоги на недвижимость вводить на лишние метры, если так этот бизнес может не оправдаться.
Я недавно приводил данные о рынке аренды. Прикинул (не помню точные цифры), что каждый пятый или седьмой является арендодателем и членом семьи арендодателя. Можно получить налоговый майдан. А если еще учесть, что у депутатов/чиновников недвиги как у собаки блох...
понятно что налоги никому не нравятся, но постоянно пополнять бюджет за счет девальвации еще опасней, а денег нет...кризис и падение ввп хорошо так расширили дыру в бюджете, если найдут чем заткнуть было бы конечно получше чем трогать эту святую корову
Востаннє редагувалось spekulant в Вів 17 лис, 2020 18:23, всього редагувалось 1 раз.
zРадио написав:Толпы ИТ-шников, китайцы берут по 5 квартир, просвета дорожаю не видно, ник spekulant - кто-то скажет "совпадение", я скажу "очередной рыл вылез". Простите, если что не так
Я уже тут давно рассказывал про своего американского кореша, который волею судьбы познакомился с Украиной и для интереса начал тут свой квартирный бизнес. Так вот, бизнес этот ему тут понравился. От пилотных проектов он перешел к расширению. Смысл - скупает, делает ремонты и сдает в аренду. И не только элитные в центре. Есть даже на ЛБ, Борще и Трое. Говорит, это ему выгоднее, чем в США. Но про экономику бизнеса детали пока не расскрывает. Выгодно и всё. Сотрудничает с местным менеджментом, но на пенсию планирует переехать сюда сам. Но вот сам планирует жить под Киевом в своем доме.
недавно смотрел одного мега блогера по недвиге, который заявлял что ближайшее время планируются налоги на недвижимость вводить на лишние метры, если так этот бизнес может не оправдаться.
Вроде как давно ввели, а в 2020 уже и оплачивали первый раз все, что больше 60кв.м. Может быть блогер и действительно с приставкой "-мега", просто видео прошлогоднее?
rjkz написав:Так в США вообще не понятен смысл арендного "бизнеса". Народ "зарабатывает" только на долгосрочном росте цены, без поправки на инфляцию. Еще и налоги платит. Киев ПОКА выгодней, но идет в ту-же сторону.
Киевское жилье дает бОльший кэш инфло от аренды, но зарабатывать на долгосрочном росте цены не позволяет. В лучшем случае, если покупал дериватив, а не готовый объект, останешься при своих, в худшем - вычтешь из арендных доходов стоимость выхода из актива. Ну или ловить короткие окна входа и выхода среднесрочных циклов, но тут нетрудно и ошибиться...
spekulant написав:недавно смотрел одного мега блогера по недвиге, который заявлял что ближайшее время планируются налоги на недвижимость вводить на лишние метры, если так этот бизнес может не оправдаться.
Вроде как давно ввели, а в 2020 уже и оплачивали первый раз все, что больше 60кв.м. Может быть блогер и действительно с приставкой "-мега", просто видео прошлогоднее?
В США налоги платятся с оценочной стоимости дома по %, устанавливаемому штатом. В Украине был за каждый метр свыше 60 м площади, но как я ни добивался, никто у меня этот налог так и не взял. - Не заважай працювати. Коли знадобишся, тоді самі тебе й знайдемо. Так і не знайшли, не знадобився. Гусары денег не берут. Новый налог будет тоже уже со всей оценочной стоимости. Не знаю, как скоро. Надо платить. Если хотите ходить по нормальным тротуарам и чистым улицам.
spekulant написав:недавно смотрел одного мега блогера по недвиге, который заявлял что ближайшее время планируются налоги на недвижимость вводить на лишние метры, если так этот бизнес может не оправдаться.
Вроде как давно ввели, а в 2020 уже и оплачивали первый раз все, что больше 60кв.м. Может быть блогер и действительно с приставкой "-мега", просто видео прошлогоднее?
В США налоги платятся с оценочной стоимости дома по %, устанавливаемому штатом. В Украине был за каждый метр свыше 60 м площади, но как я ни добивался, никто у меня этот налог так и не взял. - Не заважай працювати. Коли знадобишся, тоді самі тебе й знайдемо. Так і не знайшли, не знадобився. Гусары денег не берут. Новый налог будет тоже уже со всей оценочной стоимости. Не знаю, как скоро. Надо платить. Если хотите ходить по нормальным тротуарам и чистым улицам.
В США це місцевий податок, а не загально державний. І це якби правильно. За нього фінансується місцева поліція, школи і т.д.
В нас децентралізація тільки починається.
Тоді може вийти, що в умовному Конотопі буде не гірше, чим в Конча-Заспі.
spekulant написав:недавно смотрел одного мега блогера по недвиге, который заявлял что ближайшее время планируются налоги на недвижимость вводить на лишние метры, если так этот бизнес может не оправдаться.
Вроде как давно ввели, а в 2020 уже и оплачивали первый раз все, что больше 60кв.м. Может быть блогер и действительно с приставкой "-мега", просто видео прошлогоднее?
В США налоги платятся с оценочной стоимости дома по %, устанавливаемому штатом. В Украине был за каждый метр свыше 60 м площади, но как я ни добивался, никто у меня этот налог так и не взял. - Не заважай працювати. Коли знадобишся, тоді самі тебе й знайдемо. Так і не знайшли, не знадобився. Гусары денег не берут. Новый налог будет тоже уже со всей оценочной стоимости. Не знаю, как скоро. Надо платить. Если хотите ходить по нормальным тротуарам и чистым улицам.
Да ладно, прямо таки не хотели. Оплатить нужно было до 8 августа, для этого не надо никуда ходить. https://cabinet.tax.gov.ua там сумма и реквизиты для оплаты
Vlad442 написав:В примере с американцем непонятно на какой паспорт он их скупает. Если на американский, то ему придется платить очень немаленький налог, если он захочет выйти. Кроме того доходы за пределами США облагаются налогами в США, поэтому не уклоняясь он ничего на заработает. С другой стороны арендный бизнес тут выгодней. Цены не надуты ипотекой, поэтому высокая рентабельность. Права арендатора не защищены, поэтому не нужно дрожать, что уйдет в отказ. Выселил несмотря на договор, заселил другого. В Америке такое не проходит.
та на жінку-коханку, побажаєм удачі.
Ітогі подведьом: КРЖН буде дорожати бо: - % на депо низькі - в Долярчика 2 Фонда - іпотека ПА10% - білоруси - китайці - американці ... Може що пропустив.
Просто людям надо где-то жить. Как тебе такая причина?