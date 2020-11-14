С апреля не работает - население Киева уменьшается, а не прирастет, что было привычным трендом в течение долгих лет. При этом жилые фонды вводятся в эксплуатацию быстрее, чем выводятся из нее (на порядок быстрее)
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Додано: Вів 17 лис, 2020 19:32
Додано: Вів 17 лис, 2020 19:46
Население Киева посчитать не представляется возможным. Посчитать можно только количество прописанных, но это не имеет ни малейшего смысла.
Додано: Вів 17 лис, 2020 19:59
Во-первых, то, что вы написали, некорректно - в динамике и официальное население, и реально проживающее будут однонаправленными. Падение официального населения не скажет вам о размере реально проживающего, но скажет о его падении.
Во-вторых, есть непрямые способы оценки - динамика количества рабочих мест, динамика потребления электроэнергии розничными клиентами, динамика мобильных устройв, используемых людьми (активная абонентская база без учета IOT) и пр.
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