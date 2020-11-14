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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5616561756185619

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 209
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
42
знизяться в межах 10%
27%
57
знизяться на 10-25%
27%
56
знизяться на 25%-50%
11%
23
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 19:32

  airmax78 написав:Просто людям надо где-то жить. Как тебе такая причина?


С апреля не работает - население Киева уменьшается, а не прирастет, что было привычным трендом в течение долгих лет. При этом жилые фонды вводятся в эксплуатацию быстрее, чем выводятся из нее (на порядок быстрее)
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 19:46

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Просто людям надо где-то жить. Как тебе такая причина?


С апреля не работает - население Киева уменьшается, а не прирастет, что было привычным трендом в течение долгих лет. При этом жилые фонды вводятся в эксплуатацию быстрее, чем выводятся из нее (на порядок быстрее)

Население Киева посчитать не представляется возможным. Посчитать можно только количество прописанных, но это не имеет ни малейшего смысла.
Damien
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 19:59

  Damien написав:
  zРадио написав:
  airmax78 написав:Просто людям надо где-то жить. Как тебе такая причина?


С апреля не работает - население Киева уменьшается, а не прирастет, что было привычным трендом в течение долгих лет. При этом жилые фонды вводятся в эксплуатацию быстрее, чем выводятся из нее (на порядок быстрее)

Население Киева посчитать не представляется возможным. Посчитать можно только количество прописанных, но это не имеет ни малейшего смысла.


Во-первых, то, что вы написали, некорректно - в динамике и официальное население, и реально проживающее будут однонаправленными. Падение официального населения не скажет вам о размере реально проживающего, но скажет о его падении.

Во-вторых, есть непрямые способы оценки - динамика количества рабочих мест, динамика потребления электроэнергии розничными клиентами, динамика мобильных устройв, используемых людьми (активная абонентская база без учета IOT) и пр.
zРадио
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