RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5617561856195620>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 209
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
42
знизяться в межах 10%
27%
57
знизяться на 10-25%
27%
56
знизяться на 25%-50%
11%
23
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 19:32

  airmax78 написав:Просто людям надо где-то жить. Как тебе такая причина?


С апреля не работает - население Киева уменьшается, а не прирастет, что было привычным трендом в течение долгих лет. При этом жилые фонды вводятся в эксплуатацию быстрее, чем выводятся из нее (на порядок быстрее)
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8335
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1527 раз.
Подякували: 3427 раз.
 
Профіль
9
5
3
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 19:46

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Просто людям надо где-то жить. Как тебе такая причина?


С апреля не работает - население Киева уменьшается, а не прирастет, что было привычным трендом в течение долгих лет. При этом жилые фонды вводятся в эксплуатацию быстрее, чем выводятся из нее (на порядок быстрее)

Население Киева посчитать не представляется возможным. Посчитать можно только количество прописанных, но это не имеет ни малейшего смысла.
Damien
 
Повідомлень: 206
З нами з: 28.04.20
Подякував: 125 раз.
Подякували: 138 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 19:59

  Damien написав:
  zРадио написав:
  airmax78 написав:Просто людям надо где-то жить. Как тебе такая причина?


С апреля не работает - население Киева уменьшается, а не прирастет, что было привычным трендом в течение долгих лет. При этом жилые фонды вводятся в эксплуатацию быстрее, чем выводятся из нее (на порядок быстрее)

Население Киева посчитать не представляется возможным. Посчитать можно только количество прописанных, но это не имеет ни малейшего смысла.


Во-первых, то, что вы написали, некорректно - в динамике и официальное население, и реально проживающее будут однонаправленными. Падение официального населения не скажет вам о размере реально проживающего, но скажет о его падении.

Во-вторых, есть непрямые способы оценки - динамика количества рабочих мест, динамика потребления электроэнергии розничными клиентами, динамика активной базы мобильных устройств, используемых людьми (без учета IOT), динамика потребления некоторых видов fmcg и пр.
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8335
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1527 раз.
Подякували: 3427 раз.
 
Профіль
9
5
3
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 20:04

  Vlad442 написав:В примере с американцем непонятно на какой паспорт он их скупает. Если на американский, то ему придется платить очень немаленький налог, если он захочет выйти.
Кроме того доходы за пределами США облагаются налогами в США, поэтому не уклоняясь он ничего на заработает.
С другой стороны арендный бизнес тут выгодней. Цены не надуты ипотекой, поэтому высокая рентабельность. Права арендатора не защищены, поэтому не нужно дрожать, что уйдет в отказ. Выселил несмотря на договор, заселил другого. В Америке такое не проходит.

Вспомнилась история про КРЖН и иностранцев
https://tsn.ua/ru/ukrayina/izvestnyy-be ... 00561.html
Она познакомила его со своими родителями в Кишиневе. Он возил ее к своей маме в Брюссель. Там и сделал предложение. Она согласилась - с одним условием.

"Говорит, что ей нужны какие-то гарантии: "Не мог бы ты приобрести мне квартиру? Это будет наша квартира", - рассказал бельгиец.

Задаток за квартиру на Печерске - 70 000 евро - мужчина привез в январе. Еще сто тридцать должен был привезти в марте, но из-за карантина смог лишь в середине лета.

"Она сказала, что квартиры в Киеве очень дорогие и продаются только за наличные. Поэтому я привез наличные", - отметил Фредерик. Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/ukrayina/izvestnyy-be ... 00561.html
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4033
З нами з: 19.09.10
Подякував: 674 раз.
Подякували: 866 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 20:18

  zРадио написав:
  Damien написав:
  zРадио написав:
С апреля не работает - население Киева уменьшается, а не прирастет, что было привычным трендом в течение долгих лет. При этом жилые фонды вводятся в эксплуатацию быстрее, чем выводятся из нее (на порядок быстрее)

Население Киева посчитать не представляется возможным. Посчитать можно только количество прописанных, но это не имеет ни малейшего смысла.


Во-первых, то, что вы написали, некорректно - в динамике и официальное население, и реально проживающее будут однонаправленными. Падение официального населения не скажет вам о размере реально проживающего, но скажет о его падении.

Во-вторых, есть непрямые способы оценки - динамика количества рабочих мест, динамика потребления электроэнергии розничными клиентами, динамика активной базы мобильных устройств, используемых людьми (без учета IOT), динамика потребления некоторых видов fmcg и пр.

Откуда такая уверенность, что они однонаправленны?
Например, COVID покосил 10 000 старушек-киевлянок, каждая из которых при жизни проживала в своем хрущике. При этом COVID не убил ни одного понаеха, т.к. они совсем не преклонного возраста, а в самом что ни на есть расцвете сил. А если кого и убил, то его тут же заменил новый солдат.
Мало того, хрущики усопших старушек достались детям/родственникам, которые уже и так являются киевлянами и стать дважды киевлянами уже не могут. Дети/родственники получившие наследство, сдали все это в аренду, только теперь вместо одной бабушки в хрущике живет три понаеха.
Что получаем по итогу? По документам убыло 10тыс чел, а на самом деле прибыло 30тыс чел
Damien
 
Повідомлень: 206
З нами з: 28.04.20
Подякував: 125 раз.
Подякували: 138 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 20:20

  BIGor написав:Вспомнилась история про КРЖН и иностранцев
https://tsn.ua/ru/ukrayina/izvestnyy-be ... 00561.html
Она познакомила его со своими родителями в Кишиневе. Он возил ее к своей маме в Брюссель. Там и сделал предложение. Она согласилась - с одним условием.

"Говорит, что ей нужны какие-то гарантии: "Не мог бы ты приобрести мне квартиру? Это будет наша квартира", - рассказал бельгиец.

Задаток за квартиру на Печерске - 70 000 евро - мужчина привез в январе. Еще сто тридцать должен был привезти в марте, но из-за карантина смог лишь в середине лета.

"Она сказала, что квартиры в Киеве очень дорогие и продаются только за наличные. Поэтому я привез наличные", - отметил Фредерик. Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/ukrayina/izvestnyy-be ... 00561.html


На слезу прошибает. Чуть оливье не подавился
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
Повідомлень: 3605
З нами з: 14.03.06
Подякував: 247 раз.
Подякували: 593 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 20:25

Damien недавно выкладывали статистику, количество пассажиров в метро уменьшилась. Понятно, активное население коррелирует с поездками в метро. По мобильникам и потреблению соли, сахара, хлеба также вычисляется
Grand Touring
 
Повідомлень: 419
З нами з: 23.03.20
Подякував: 100 раз.
Подякували: 163 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 20:27

  Damien написав:Откуда такая уверенность, что они однонаправленны?
Например, COVID покосил 10 000 старушек-киевлянок, каждая из которых при жизни проживала в своем хрущике. При этом COVID не убил ни одного понаеха, т.к. они совсем не преклонного возраста, а в самом что ни на есть расцвете сил. А если кого и убил, то его тут же заменил новый солдат.
Мало того, хрущики усопших старушек достались детям/родственникам, которые уже и так являются киевлянами и стать дважды киевлянами уже не могут. Дети/родственники получившие наследство, сдали все это в аренду, только теперь вместо одной бабушки в хрущике живет три понаеха.
Что получаем по итогу? По документам убыло 10тыс чел, а на самом деле прибыло 30тыс чел


Тут все прозаичней, гипотезы (в том числе весьма неубедительные - при всем уважении :) )строить не нужно - из Киева идет миграционный отток. На естественную убыль я вообще внимание на обращал
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 17 лис, 2020 20:28, всього редагувалось 2 разів.
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8335
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1527 раз.
Подякували: 3427 раз.
 
Профіль
9
5
3
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 20:27

  Damien написав:Откуда такая уверенность, что они однонаправленны?
Например, COVID покосил 10 000 старушек-киевлянок, каждая из которых при жизни проживала в своем хрущике. При этом COVID не убил ни одного понаеха, т.к. они совсем не преклонного возраста, а в самом что ни на есть расцвете сил. А если кого и убил, то его тут же заменил новый солдат.
Мало того, хрущики усопших старушек достались детям/родственникам, которые уже и так являются киевлянами и стать дважды киевлянами уже не могут. Дети/родственники получившие наследство, сдали все это в аренду, только теперь вместо одной бабушки в хрущике живет три понаеха.
Что получаем по итогу? По документам убыло 10тыс чел, а на самом деле прибыло 30тыс чел

Т.е. в Киеве в корону стало больше денег и больше рабочих мест? Есть какие-то пруфы?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4033
З нами з: 19.09.10
Подякував: 674 раз.
Подякували: 866 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 20:34

  Damien написав:Да ладно, прямо таки не хотели. Оплатить нужно было до 8 августа, для этого не надо никуда ходить. https://cabinet.tax.gov.ua там сумма и реквизиты для оплаты


Спасибо за натырку. Попытался только что войти. Мне ответили:
Станом на 17.11.2020 відсутня інформація за критеріями пошуку
Наверно исключили из списков части. Но ведь моя недвижимость с
объективно существует независимо от меня...
Ладно. Сено к лошади не ходит. :?
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 8842
З нами з: 14.11.11
Подякував: 359 раз.
Подякували: 4086 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 5617561856195620>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot] і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1953, 1954, 1955
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
19543 3263446
Переглянути останнє повідомлення
Суб 14 лис, 2020 22:54
Долярчик
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
8 20096
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 12:12
Долярчик
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 11, 12, 13
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
129 230466
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 вер, 2020 11:45
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (90859)
17.11.2020 21:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.