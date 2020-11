Додано: Вів 17 лис, 2020 20:20

BIGor написав: Вспомнилась история про КРЖН и иностранцев

https://tsn.ua/ru/ukrayina/izvestnyy-be ... 00561.html





"Говорит, что ей нужны какие-то гарантии: "Не мог бы ты приобрести мне квартиру? Это будет наша квартира", - рассказал бельгиец.



Задаток за квартиру на Печерске - 70 000 евро - мужчина привез в январе. Еще сто тридцать должен был привезти в марте, но из-за карантина смог лишь в середине лета.



"Она сказала, что квартиры в Киеве очень дорогие и продаются только за наличные. Поэтому я привез наличные", - отметил Фредерик. Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/ukrayina/izvestnyy-be ... 00561.html Она познакомила его со своими родителями в Кишиневе. Он возил ее к своей маме в Брюссель. Там и сделал предложение. Она согласилась - с одним условием."Говорит, что ей нужны какие-то гарантии: "Не мог бы ты приобрести мне квартиру? Это будет наша квартира", - рассказал бельгиец.Задаток за квартиру на Печерске -- мужчина привез в январе. Ещедолжен был привезти в марте, но из-за карантина смог лишь в середине лета."Она сказала, чтоПоэтому я привез наличные", - отметил Фредерик. Больше читайте здесь: Вспомнилась история про КРЖН и иностранцев



На слезу прошибает. Чуть оливье не подавился На слезу прошибает. Чуть оливье не подавился

It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California