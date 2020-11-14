Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Просто людям надо где-то жить. Как тебе такая причина?
С апреля не работает - население Киева уменьшается, а не прирастет, что было привычным трендом в течение долгих лет. При этом жилые фонды вводятся в эксплуатацию быстрее, чем выводятся из нее (на порядок быстрее)
airmax78 написав:Просто людям надо где-то жить. Как тебе такая причина?
С апреля не работает - население Киева уменьшается, а не прирастет, что было привычным трендом в течение долгих лет. При этом жилые фонды вводятся в эксплуатацию быстрее, чем выводятся из нее (на порядок быстрее)
Население Киева посчитать не представляется возможным. Посчитать можно только количество прописанных, но это не имеет ни малейшего смысла.
airmax78 написав:Просто людям надо где-то жить. Как тебе такая причина?
С апреля не работает - население Киева уменьшается, а не прирастет, что было привычным трендом в течение долгих лет. При этом жилые фонды вводятся в эксплуатацию быстрее, чем выводятся из нее (на порядок быстрее)
Население Киева посчитать не представляется возможным. Посчитать можно только количество прописанных, но это не имеет ни малейшего смысла.
Во-первых, то, что вы написали, некорректно - в динамике и официальное население, и реально проживающее будут однонаправленными. Падение официального населения не скажет вам о размере реально проживающего, но скажет о его падении.
Во-вторых, есть непрямые способы оценки - динамика количества рабочих мест, динамика потребления электроэнергии розничными клиентами, динамика активной базы мобильных устройств, используемых людьми (без учета IOT), динамика потребления некоторых видов fmcg и пр.
Vlad442 написав:В примере с американцем непонятно на какой паспорт он их скупает. Если на американский, то ему придется платить очень немаленький налог, если он захочет выйти. Кроме того доходы за пределами США облагаются налогами в США, поэтому не уклоняясь он ничего на заработает. С другой стороны арендный бизнес тут выгодней. Цены не надуты ипотекой, поэтому высокая рентабельность. Права арендатора не защищены, поэтому не нужно дрожать, что уйдет в отказ. Выселил несмотря на договор, заселил другого. В Америке такое не проходит.
zРадио написав: С апреля не работает - население Киева уменьшается, а не прирастет, что было привычным трендом в течение долгих лет. При этом жилые фонды вводятся в эксплуатацию быстрее, чем выводятся из нее (на порядок быстрее)
Население Киева посчитать не представляется возможным. Посчитать можно только количество прописанных, но это не имеет ни малейшего смысла.
Во-первых, то, что вы написали, некорректно - в динамике и официальное население, и реально проживающее будут однонаправленными. Падение официального населения не скажет вам о размере реально проживающего, но скажет о его падении.
Во-вторых, есть непрямые способы оценки - динамика количества рабочих мест, динамика потребления электроэнергии розничными клиентами, динамика активной базы мобильных устройств, используемых людьми (без учета IOT), динамика потребления некоторых видов fmcg и пр.
Откуда такая уверенность, что они однонаправленны? Например, COVID покосил 10 000 старушек-киевлянок, каждая из которых при жизни проживала в своем хрущике. При этом COVID не убил ни одного понаеха, т.к. они совсем не преклонного возраста, а в самом что ни на есть расцвете сил. А если кого и убил, то его тут же заменил новый солдат. Мало того, хрущики усопших старушек достались детям/родственникам, которые уже и так являются киевлянами и стать дважды киевлянами уже не могут. Дети/родственники получившие наследство, сдали все это в аренду, только теперь вместо одной бабушки в хрущике живет три понаеха. Что получаем по итогу? По документам убыло 10тыс чел, а на самом деле прибыло 30тыс чел
Damien недавно выкладывали статистику, количество пассажиров в метро уменьшилась. Понятно, активное население коррелирует с поездками в метро. По мобильникам и потреблению соли, сахара, хлеба также вычисляется
Damien написав:Откуда такая уверенность, что они однонаправленны? Например, COVID покосил 10 000 старушек-киевлянок, каждая из которых при жизни проживала в своем хрущике. При этом COVID не убил ни одного понаеха, т.к. они совсем не преклонного возраста, а в самом что ни на есть расцвете сил. А если кого и убил, то его тут же заменил новый солдат. Мало того, хрущики усопших старушек достались детям/родственникам, которые уже и так являются киевлянами и стать дважды киевлянами уже не могут. Дети/родственники получившие наследство, сдали все это в аренду, только теперь вместо одной бабушки в хрущике живет три понаеха. Что получаем по итогу? По документам убыло 10тыс чел, а на самом деле прибыло 30тыс чел
Тут все прозаичней, гипотезы (в том числе весьма неубедительные - при всем уважении )строить не нужно - из Киева идет миграционный отток. На естественную убыль я вообще внимание на обращал
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 17 лис, 2020 20:28, всього редагувалось 2 разів.
Damien написав:Откуда такая уверенность, что они однонаправленны? Например, COVID покосил 10 000 старушек-киевлянок, каждая из которых при жизни проживала в своем хрущике. При этом COVID не убил ни одного понаеха, т.к. они совсем не преклонного возраста, а в самом что ни на есть расцвете сил. А если кого и убил, то его тут же заменил новый солдат. Мало того, хрущики усопших старушек достались детям/родственникам, которые уже и так являются киевлянами и стать дважды киевлянами уже не могут. Дети/родственники получившие наследство, сдали все это в аренду, только теперь вместо одной бабушки в хрущике живет три понаеха. Что получаем по итогу? По документам убыло 10тыс чел, а на самом деле прибыло 30тыс чел
Т.е. в Киеве в корону стало больше денег и больше рабочих мест? Есть какие-то пруфы?
Damien написав:Да ладно, прямо таки не хотели. Оплатить нужно было до 8 августа, для этого не надо никуда ходить. https://cabinet.tax.gov.ua там сумма и реквизиты для оплаты
Спасибо за натырку. Попытался только что войти. Мне ответили: Станом на 17.11.2020 відсутня інформація за критеріями пошуку Наверно исключили из списков части. Но ведь моя недвижимость с объективно существует независимо от меня... Ладно. Сено к лошади не ходит.