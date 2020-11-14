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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5617561856195620

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 209
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
42
знизяться в межах 10%
27%
57
знизяться на 10-25%
27%
56
знизяться на 25%-50%
11%
23
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 20:44

  BIGor написав:
  Damien написав:Откуда такая уверенность, что они однонаправленны?
Например, COVID покосил 10 000 старушек-киевлянок, каждая из которых при жизни проживала в своем хрущике. При этом COVID не убил ни одного понаеха, т.к. они совсем не преклонного возраста, а в самом что ни на есть расцвете сил. А если кого и убил, то его тут же заменил новый солдат.
Мало того, хрущики усопших старушек достались детям/родственникам, которые уже и так являются киевлянами и стать дважды киевлянами уже не могут. Дети/родственники получившие наследство, сдали все это в аренду, только теперь вместо одной бабушки в хрущике живет три понаеха.
Что получаем по итогу? По документам убыло 10тыс чел, а на самом деле прибыло 30тыс чел

Т.е. в Киеве в корону стало больше денег и больше рабочих мест? Есть какие-то пруфы?

  Grand Touring написав:Damien недавно выкладывали статистику, количество пассажиров в метро уменьшилась. Понятно, активное население коррелирует с поездками в метро. По мобильникам и потреблению соли, сахара, хлеба также вычисляется

Я не хочу сказать, что людей в Киеве стало больше. Конечно, суммарно меньше. Но делать такие выводы(как это сделал ЗРадио) на основании того, что число прописанных стало меньше - неправильно. И я показал почему. Эти вещи не связаны
Damien
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 20:47

  Libo написав:
  Damien написав:Да ладно, прямо таки не хотели. Оплатить нужно было до 8 августа, для этого не надо никуда ходить. https://cabinet.tax.gov.ua там сумма и реквизиты для оплаты


Спасибо за натырку. Попытался только что войти. Мне ответили:
Станом на 17.11.2020 відсутня інформація за критеріями пошуку
Наверно исключили из списков части. Но ведь моя недвижимость с
объективно существует независимо от меня...
Ладно. Сено к лошади не ходит. :?

В Кабинете зайди в "Стан розрахунків з бюджетом"
Damien
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 20:51

  BIGor написав:
  Damien написав:Откуда такая уверенность, что они однонаправленны?
Например, COVID покосил 10 000 старушек-киевлянок, каждая из которых при жизни проживала в своем хрущике. При этом COVID не убил ни одного понаеха, т.к. они совсем не преклонного возраста, а в самом что ни на есть расцвете сил. А если кого и убил, то его тут же заменил новый солдат.
Мало того, хрущики усопших старушек достались детям/родственникам, которые уже и так являются киевлянами и стать дважды киевлянами уже не могут. Дети/родственники получившие наследство, сдали все это в аренду, только теперь вместо одной бабушки в хрущике живет три понаеха.
Что получаем по итогу? По документам убыло 10тыс чел, а на самом деле прибыло 30тыс чел

Т.е. в Киеве в корону стало больше денег и больше рабочих мест? Есть какие-то пруфы?


По объему фондов оплаты труда Киев пострадал намного сильнее регионов, до сих пор не достигнув пре-кризисных уровней даже в гривне. Суммарный уровень "упущенных доходов" по Киеву за апрель-сентябрь превышает 12 млрд.
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper ... 020_u.xlsx
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 20:58

  Damien написав:Я не хочу сказать, что людей в Киеве стало больше. Конечно, суммарно меньше. Но делать такие выводы(как это сделал ЗРадио) на основании того, что число прописанных стало меньше - неправильно. И я показал почему. Эти вещи не связаны


Нет, не показали. Ретроспективно, динамика официального населения всегда прямо коррелировала с динамикой реального населения, но даже если счесть этот факт несущественным (на что оснований нет), то никакие гипотезы не смогут представить миграционный отток иначе как потерю платежеспособного населения города
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 21:12

Судя по тому что копия Фани Мэй и хотят сделать накопительные пенсионные фонды, все серьезно

Кабмин поручил создать новую государственную компанию для запуска льготной ипотеки

Кабмин постановлением №1115 от 16.11.2020 поручил Министерству финансов создать ЧАО «Украинская финансовая жилищная компания» для внедрения финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан жильем и рефинансирования ипотечных кредитов. Об этом сообщается на Правительственном портале.
https://minfin.com.ua/2020/11/17/55753598/
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 21:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

только какой-то сюрреализм
Міністерству фінансів забезпечити утворення приватного акціонерного товариства “Українська фінансова житлова компанія” (далі — товариство)

Государственный Минфин создают частное акционерное общество
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 21:21

  Grand Touring написав:только какой-то сюрреализм
Міністерству фінансів забезпечити утворення приватного акціонерного товариства “Українська фінансова житлова компанія” (далі — товариство)

Государственный Минфин создают частное акционерное общество


Абсолютно нормально. Учредитель или акционер - государство. Есть государственные банки, страховые компании, предприятия в форме акционерных обществ. Во всем мире. Еще б не хватало, чтоб у нас появилось Министерство по льготной ипотеке с министром и кучей замминистров. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 21:32

Libo по чао я уже разобрался - юридический нюанс, все норм
Grand Touring
 
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