Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Damien написав:Откуда такая уверенность, что они однонаправленны? Например, COVID покосил 10 000 старушек-киевлянок, каждая из которых при жизни проживала в своем хрущике. При этом COVID не убил ни одного понаеха, т.к. они совсем не преклонного возраста, а в самом что ни на есть расцвете сил. А если кого и убил, то его тут же заменил новый солдат. Мало того, хрущики усопших старушек достались детям/родственникам, которые уже и так являются киевлянами и стать дважды киевлянами уже не могут. Дети/родственники получившие наследство, сдали все это в аренду, только теперь вместо одной бабушки в хрущике живет три понаеха. Что получаем по итогу? По документам убыло 10тыс чел, а на самом деле прибыло 30тыс чел
Т.е. в Киеве в корону стало больше денег и больше рабочих мест? Есть какие-то пруфы?
Grand Touring написав:Damien недавно выкладывали статистику, количество пассажиров в метро уменьшилась. Понятно, активное население коррелирует с поездками в метро. По мобильникам и потреблению соли, сахара, хлеба также вычисляется
Я не хочу сказать, что людей в Киеве стало больше. Конечно, суммарно меньше. Но делать такие выводы(как это сделал ЗРадио) на основании того, что число прописанных стало меньше - неправильно. И я показал почему. Эти вещи не связаны
Damien написав:Да ладно, прямо таки не хотели. Оплатить нужно было до 8 августа, для этого не надо никуда ходить. https://cabinet.tax.gov.ua там сумма и реквизиты для оплаты
Спасибо за натырку. Попытался только что войти. Мне ответили: Станом на 17.11.2020 відсутня інформація за критеріями пошуку Наверно исключили из списков части. Но ведь моя недвижимость с объективно существует независимо от меня... Ладно. Сено к лошади не ходит.
Damien написав:Откуда такая уверенность, что они однонаправленны? Например, COVID покосил 10 000 старушек-киевлянок, каждая из которых при жизни проживала в своем хрущике. При этом COVID не убил ни одного понаеха, т.к. они совсем не преклонного возраста, а в самом что ни на есть расцвете сил. А если кого и убил, то его тут же заменил новый солдат. Мало того, хрущики усопших старушек достались детям/родственникам, которые уже и так являются киевлянами и стать дважды киевлянами уже не могут. Дети/родственники получившие наследство, сдали все это в аренду, только теперь вместо одной бабушки в хрущике живет три понаеха. Что получаем по итогу? По документам убыло 10тыс чел, а на самом деле прибыло 30тыс чел
Т.е. в Киеве в корону стало больше денег и больше рабочих мест? Есть какие-то пруфы?
По объему фондов оплаты труда Киев пострадал намного сильнее регионов, до сих пор не достигнув пре-кризисных уровней даже в гривне. Суммарный уровень "упущенных доходов" по Киеву за апрель-сентябрь превышает 12 млрд. http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper ... 020_u.xlsx
Damien написав:Я не хочу сказать, что людей в Киеве стало больше. Конечно, суммарно меньше. Но делать такие выводы(как это сделал ЗРадио) на основании того, что число прописанных стало меньше - неправильно. И я показал почему. Эти вещи не связаны
Нет, не показали. Ретроспективно, динамика официального населения всегда прямо коррелировала с динамикой реального населения, но даже если счесть этот факт несущественным (на что оснований нет), то никакие гипотезы не смогут представить миграционный отток иначе как потерю платежеспособного населения города
Судя по тому что копия Фани Мэй и хотят сделать накопительные пенсионные фонды, все серьезно
Кабмин поручил создать новую государственную компанию для запуска льготной ипотеки
Кабмин постановлением №1115 от 16.11.2020 поручил Министерству финансов создать ЧАО «Украинская финансовая жилищная компания» для внедрения финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан жильем и рефинансирования ипотечных кредитов. Об этом сообщается на Правительственном портале. https://minfin.com.ua/2020/11/17/55753598/
Міністерству фінансів забезпечити утворення приватного акціонерного товариства “Українська фінансова житлова компанія” (далі — товариство)
Государственный Минфин создают частное акционерное общество
Абсолютно нормально. Учредитель или акционер - государство. Есть государственные банки, страховые компании, предприятия в форме акционерных обществ. Во всем мире. Еще б не хватало, чтоб у нас появилось Министерство по льготной ипотеке с министром и кучей замминистров.