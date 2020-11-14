Damien написав:

По документам убыло 10тыс чел, а на самом деле прибыло 30тыс чел

Откуда такая уверенность, что они однонаправленны?Например, COVID покосил 10 000 старушек-киевлянок, каждая из которых при жизни проживала в своем хрущике. При этом COVID не убил ни одного понаеха, т.к. они совсем не преклонного возраста, а в самом что ни на есть расцвете сил. А если кого и убил, то его тут же заменил новый солдат.Мало того, хрущики усопших старушек достались детям/родственникам, которые уже и так являются киевлянами и стать дважды киевлянами уже не могут. Дети/родственники получившие наследство, сдали все это в аренду, только теперь вместо одной бабушки в хрущике живет три понаеха.Что получаем по итогу?