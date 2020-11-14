Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
spekulant написав:этот бизнес может не оправдаться.
Забыли страну, в которой живёте. "Арендатор оплатит всё"
Жаль, а хотелось как в развитых странах. Арендодатель налоги а арендатор покупает под себя все наполнение квартиры, а после выезда приводит квартиру в состояние которое было при въезде. Перекрасить стены, поменять ковролин и тд. Почему вы так не любите арендодателей, ведь только благодаря им вы за 350 баксов можете проживать в столице. Или это реинкарнация теплотехника Юры который собрался раскулачивать арендателей, но как только деньги начали продвигать ляжку побежал по оп присматривать однуху для сдачи.
Прохожий написав:а тем временем Киван начинает строить очередную "жемчужину" на Киквидзе и вроде низко этажная застройка(11 этажей) как любят форумчане, но полукруглая стена, и 1 лифт на 5 квартир на этаже уже как бы не айс для бизнес-класса да и проект с башенками напоминает начало 00х... короче ппц...
Это который раньше назывался Печерск Плаза? Так он вроде уже давненько там рулит. Или что то новое затеяли? Там напротив на склоне было пару попыток начать стройку.
Прохожий написав:а тем временем Киван начинает строить очередную "жемчужину" на Киквидзе и вроде низко этажная застройка(11 этажей) как любят форумчане, но полукруглая стена, и 1 лифт на 5 квартир на этаже уже как бы не айс для бизнес-класса да и проект с башенками напоминает начало 00х... короче ппц...
Это который раньше назывался Печерск Плаза? Так он вроде уже давненько там рулит. Или что то новое затеяли? Там напротив на склоне было пару попыток начать стройку.
оно и есть, начались продажи по визуализации ИМХО полное УГ
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий написав:а тем временем Киван начинает строить очередную "жемчужину" на Киквидзе и вроде низко этажная застройка(11 этажей) как любят форумчане, но полукруглая стена, и 1 лифт на 5 квартир на этаже уже как бы не айс для бизнес-класса да и проект с башенками напоминает начало 00х... короче ппц...
Это который раньше назывался Печерск Плаза? Так он вроде уже давненько там рулит. Или что то новое затеяли? Там напротив на склоне было пару попыток начать стройку.
оно и есть, начались продажи по визуализации ИМХО полное УГ
Vlad442 написав:В примере с американцем непонятно на какой паспорт он их скупает. Если на американский, то ему придется платить очень немаленький налог, если он захочет выйти. Кроме того доходы за пределами США облагаются налогами в США, поэтому не уклоняясь он ничего на заработает. С другой стороны арендный бизнес тут выгодней. Цены не надуты ипотекой, поэтому высокая рентабельность. Права арендатора не защищены, поэтому не нужно дрожать, что уйдет в отказ. Выселил несмотря на договор, заселил другого. В Америке такое не проходит.