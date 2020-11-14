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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5619562056215622>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 209
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
42
знизяться в межах 10%
27%
57
знизяться на 10-25%
27%
56
знизяться на 25%-50%
11%
23
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 21:56

  Serg-ik написав:
  spekulant написав:этот бизнес может не оправдаться.
Забыли страну, в которой живёте. "Арендатор оплатит всё"

Жаль, а хотелось как в развитых странах. Арендодатель налоги а арендатор покупает под себя все наполнение квартиры, а после выезда приводит квартиру в состояние которое было при въезде. Перекрасить стены, поменять ковролин и тд.
Почему вы так не любите арендодателей, ведь только благодаря им вы за 350 баксов можете проживать в столице. Или это реинкарнация теплотехника Юры который собрался раскулачивать арендателей, но как только деньги начали продвигать ляжку побежал по оп присматривать однуху для сдачи.

Такой себе латентный арендодатель.
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 22:03

  Прохожий написав:а тем временем Киван начинает строить очередную "жемчужину" на Киквидзе
и вроде низко этажная застройка(11 этажей) как любят форумчане, но полукруглая стена, и 1 лифт на 5 квартир на этаже уже как бы не айс для бизнес-класса
да и проект с башенками напоминает начало 00х...
короче ппц...


Это который раньше назывался Печерск Плаза? Так он вроде уже давненько там рулит. Или что то новое затеяли? Там напротив на склоне было пару попыток начать стройку.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 22:06

  drevlyanin написав:
  Прохожий написав:а тем временем Киван начинает строить очередную "жемчужину" на Киквидзе
и вроде низко этажная застройка(11 этажей) как любят форумчане, но полукруглая стена, и 1 лифт на 5 квартир на этаже уже как бы не айс для бизнес-класса
да и проект с башенками напоминает начало 00х...
короче ппц...


Это который раньше назывался Печерск Плаза? Так он вроде уже давненько там рулит. Или что то новое затеяли? Там напротив на склоне было пару попыток начать стройку.

оно и есть, начались продажи
по визуализации ИМХО полное УГ
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 22:12

  Прохожий написав:
  drevlyanin написав:
  Прохожий написав:а тем временем Киван начинает строить очередную "жемчужину" на Киквидзе
и вроде низко этажная застройка(11 этажей) как любят форумчане, но полукруглая стена, и 1 лифт на 5 квартир на этаже уже как бы не айс для бизнес-класса
да и проект с башенками напоминает начало 00х...
короче ппц...


Это который раньше назывался Печерск Плаза? Так он вроде уже давненько там рулит. Или что то новое затеяли? Там напротив на склоне было пару попыток начать стройку.

оно и есть, начались продажи
по визуализации ИМХО полное УГ


она уже почти построенная:
https://lun.ua/ru/%D0%B6%D0%BA-52-%D0%B ... 0%B5%D0%B2


за эти деньги 2.3м 1к была УЖЕ давно построенная
но сейчас подорожала на 2.7м
ЖК Тридцать восьмая жемчужина
https://lun.ua/ru/%D0%B6%D0%BA-%D1%82%D ... 0%B5%D0%B2

UPD:
Сейчас вижу 2.35м
мне много для этого. Если знать что она подорожает...
Востаннє редагувалось proftpd66 в Вів 17 лис, 2020 22:21, всього редагувалось 1 раз.
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proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 22:14

  BIGor написав:
  Vlad442 написав:В примере с американцем непонятно на какой паспорт он их скупает. Если на американский, то ему придется платить очень немаленький налог, если он захочет выйти.
Кроме того доходы за пределами США облагаются налогами в США, поэтому не уклоняясь он ничего на заработает.
С другой стороны арендный бизнес тут выгодней. Цены не надуты ипотекой, поэтому высокая рентабельность. Права арендатора не защищены, поэтому не нужно дрожать, что уйдет в отказ. Выселил несмотря на договор, заселил другого. В Америке такое не проходит.

Вспомнилась история про КРЖН и иностранцев
https://tsn.ua/ru/ukrayina/izvestnyy-be ... 00561.html
Она познакомила его со своими родителями в Кишиневе. Он возил ее к своей маме в Брюссель. Там и сделал предложение. Она согласилась - с одним условием.

"Говорит, что ей нужны какие-то гарантии: "Не мог бы ты приобрести мне квартиру? Это будет наша квартира", - рассказал бельгиец.

Задаток за квартиру на Печерске - 70 000 евро - мужчина привез в январе. Еще сто тридцать должен был привезти в марте, но из-за карантина смог лишь в середине лета.

"Она сказала, что квартиры в Киеве очень дорогие и продаются только за наличные. Поэтому я привез наличные", - отметил Фредерик. Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/ukrayina/izvestnyy-be ... 00561.html

он наличку в чемодане через границу перетащил при лимите в 10k ? что то как то слабо верится
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 22:17

  Прохожий написав:
оно и есть, начались продажи
по визуализации ИМХО полное УГ


Для сирийца Кивана это наверное называется па-багатому. :mrgreen: Плюс хотя бы в том, что доделают этот многолетний недострой. Пора уже начинать избавлять Киев от этих скелетов из прошлого.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 22:23

  proftpd66 написав:



за эти деньги 2.3м 1к была УЖЕ давно построенная
но сейчас подорожала на 2.7м
ЖК Тридцать восьмая жемчужина
https://lun.ua/ru/%D0%B6%D0%BA-%D1%82%D ... 0%B5%D0%B2


38я стартовала в продаже с 960)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 22:24

  drevlyanin написав:
  Прохожий написав:
оно и есть, начались продажи
по визуализации ИМХО полное УГ


Для сирийца Кивана это наверное называется па-багатому. :mrgreen: Плюс хотя бы в том, что доделают этот многолетний недострой. Пора уже начинать избавлять Киев от этих скелетов из прошлого.

как по мне ЭТО нужно было просто снести
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 22:29

  Прохожий написав:
  proftpd66 написав:



за эти деньги 2.3м 1к была УЖЕ давно построенная
но сейчас подорожала на 2.7м
ЖК Тридцать восьмая жемчужина
https://lun.ua/ru/%D0%B6%D0%BA-%D1%82%D ... 0%B5%D0%B2


38я стартовала в продаже с 960)


960 стартвотала с 2016 ноябрь
потом дешевела до 980 2018 ноябрь


а почему сейчас много не распродано 1к?
Показано что много не продано, даже, на верху не продано.
Зрада? :)
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 22:35

  proftpd66 написав:
  Прохожий написав:
  proftpd66 написав:



за эти деньги 2.3м 1к была УЖЕ давно построенная
но сейчас подорожала на 2.7м
ЖК Тридцать восьмая жемчужина
https://lun.ua/ru/%D0%B6%D0%BA-%D1%82%D ... 0%B5%D0%B2


38я стартовала в продаже с 960)


960 стартвотала с 2016 ноябрь
потом дешевела до 980 2018 ноябрь


а почему сейчас много не распродано 1к?
Показано что много не продано, даже, на верху не продано.
Зрада? :)

в ОП был?
реальные кейсы есть?
или как -ИК тащишь сюда "надписи на заборе"?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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