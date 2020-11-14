Додано: Вів 17 лис, 2020 22:37

Grand Touring написав: Судя по тому что копия Фани Мэй и хотят сделать накопительные пенсионные фонды, все серьезно







Кабмин постановлением №1115 от 16.11.2020 поручил Министерству финансов создать ЧАО «Украинская финансовая жилищная компания» для внедрения финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан жильем и рефинансирования ипотечных кредитов. Об этом сообщается на Правительственном портале.

https://minfin.com.ua/2020/11/17/55753598/ Кабмин поручил создать новую государственную компанию для запуска льготной ипотекиКабмин постановлением №1115 от 16.11.2020 поручил Министерству финансов создать ЧАО «Украинская финансовая жилищная компания» для внедрения финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан жильем и рефинансирования ипотечных кредитов. Об этом сообщается на Правительственном портале. Судя по тому что копия Фани Мэй и хотят сделать накопительные пенсионные фонды, все серьезно

Сколько армянские ученые ни пытались создать корвалол - все равно получался коньяк (с) Так и здесь.Основополагающее ограничение развития ипотечного кредитования в Украине - это отсутствие длинного дешевого фондирования, а не форма организации компании-кредитора. Сегодня Минфин не смог привлечь покупателей годовых ОВГЗ уже дешевле 10,5%, а 3-летних - дешевле 11%. Хотя еще летом находились самоубийцы, покупавшие на 1,5 п.п. дешевле. Дно по стоимости капитала было пройдено в августе и составило 9% годовых. Это минимальная премия за риск пребывания в гривне, которую способна дать украинская экономика на текущем этапе развития. Причем дать ее держателю, одалживающему государству. Частный же заемщик не вправе рассчитывать и на это... Реальная стоимость длинного ипотечного ресурса на сегодня - 14-15%, как и кредитуют банки в тех малых объемах, в которых это пользуется спросом.Все, что могут сделать социальные службы, в какую обертку эту помощь не заверни - это просубсидировать за бюджетный счет стоимость кредитов какому-то небольшому числу заемщиков, наиболее остро в них нуждающихся