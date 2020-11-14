Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Grand Touring написав:Судя по тому что копия Фани Мэй и хотят сделать накопительные пенсионные фонды, все серьезно
Кабмин поручил создать новую государственную компанию для запуска льготной ипотеки
Кабмин постановлением №1115 от 16.11.2020 поручил Министерству финансов создать ЧАО «Украинская финансовая жилищная компания» для внедрения финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан жильем и рефинансирования ипотечных кредитов. Об этом сообщается на Правительственном портале. https://minfin.com.ua/2020/11/17/55753598/
Сколько армянские ученые ни пытались создать корвалол - все равно получался коньяк (с) Так и здесь.
Основополагающее ограничение развития ипотечного кредитования в Украине - это отсутствие длинного дешевого фондирования, а не форма организации компании-кредитора. Сегодня Минфин не смог привлечь покупателей годовых ОВГЗ уже дешевле 10,5%, а 3-летних - дешевле 11%. Хотя еще летом находились самоубийцы, покупавшие на 1,5 п.п. дешевле. Дно по стоимости капитала было пройдено в августе и составило 9% годовых. Это минимальная премия за риск пребывания в гривне, которую способна дать украинская экономика на текущем этапе развития. Причем дать ее держателю, одалживающему государству. Частный же заемщик не вправе рассчитывать и на это... Реальная стоимость длинного ипотечного ресурса на сегодня - 14-15%, как и кредитуют банки в тех малых объемах, в которых это пользуется спросом.
Все, что могут сделать социальные службы, в какую обертку эту помощь не заверни - это просубсидировать за бюджетный счет стоимость кредитов какому-то небольшому числу заемщиков, наиболее остро в них нуждающихся
drevlyanin написав: Для сирийца Кивана это наверное называется па-багатому. Плюс хотя бы в том, что доделают этот многолетний недострой. Пора уже начинать избавлять Киев от этих скелетов из прошлого.
как по мне ЭТО нужно было просто снести
Оно то так. Но где ж вы видели, что бы в современной Украине что то сносили? Вон недавно сюда кидали ссылку, что суд признал законность надстройки "лишних" этажей дома-монстра на подоле , хотя ранее другой суд выносил решение о сносе оных. Кстати вот разбор ещё одной налоговой инициативы зелёных в отношении недвиги: https://www.youtube.com/watch?v=55uJy5p6pHs Смотреть с 8-55.