Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Grand Touring написав:Судя по тому что копия Фани Мэй и хотят сделать накопительные пенсионные фонды, все серьезно
Кабмин поручил создать новую государственную компанию для запуска льготной ипотеки
Кабмин постановлением №1115 от 16.11.2020 поручил Министерству финансов создать ЧАО «Украинская финансовая жилищная компания» для внедрения финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан жильем и рефинансирования ипотечных кредитов. Об этом сообщается на Правительственном портале. https://minfin.com.ua/2020/11/17/55753598/
Сколько армянские ученые ни пытались создать корвалол - все равно получался коньяк (с) Так и здесь.
Основополагающее ограничение развития ипотечного кредитования в Украине - это отсутствие длинного дешевого фондирования, а не форма организации компании-кредитора. Сегодня Минфин не смог привлечь покупателей годовых ОВГЗ уже дешевле 10,5%, а 3-летних - дешевле 11%. Хотя еще летом находились самоубийцы, покупавшие на 1,5 п.п. дешевле. Дно по стоимости капитала было пройдено в августе и составило 9% годовых. Это минимальная премия за риск пребывания в гривне, которую способна дать украинская экономика на текущем этапе развития. Причем дать ее держателю, одалживающему государству. Частный же заемщик не вправе рассчитывать и на это... Реальная стоимость длинного ипотечного ресурса на сегодня - 14-15%, как и кредитуют банки в тех малых объемах, в которых это пользуется спросом.
Все, что могут сделать социальные службы, в какую обертку эту помощь не заверни - это просубсидировать за бюджетный счет стоимость кредитов какому-то небольшому числу заемщиков, наиболее остро в них нуждающихся
drevlyanin написав: Для сирийца Кивана это наверное называется па-багатому. Плюс хотя бы в том, что доделают этот многолетний недострой. Пора уже начинать избавлять Киев от этих скелетов из прошлого.
как по мне ЭТО нужно было просто снести
Оно то так. Но где ж вы видели, что бы в современной Украине что то сносили? Вон недавно сюда кидали ссылку, что суд признал законность надстройки "лишних" этажей дома-монстра на подоле , хотя ранее другой суд выносил решение о сносе оных. Кстати вот разбор ещё одной налоговой инициативы зелёных в отношении недвиги: https://www.youtube.com/watch?v=55uJy5p6pHs Смотреть с 8-55.
Damien написав:Например, COVID покосил 10 000 старушек-киевлянок, каждая из которых при жизни проживала в своем хрущике. При этом COVID не убил ни одного понаеха, т.к. они совсем не преклонного возраста, а в самом что ни на есть расцвете сил. А если кого и убил, то его тут же заменил новый солдат. Мало того, хрущики усопших старушек достались детям/родственникам, которые уже и так являются киевлянами и стать дважды киевлянами уже не могут. Дети/родственники получившие наследство, сдали все это в аренду, только теперь вместо одной бабушки в хрущике живет три понаеха. Что получаем по итогу? По документам убыло 10тыс чел, а на самом деле прибыло 30тыс чел
У этих старушек зачастую наследники, в виде двух дополнительных поколений живут. На свое не заработали, или не стремились, зная что рано или поздно квартира им достанется. Об сдаче в аренду и речи не будет, а если наследников много - скорее всего продажа с последующей дележкой
Vlad442 написав:В примере с американцем непонятно на какой паспорт он их скупает. Если на американский, то ему придется платить очень немаленький налог, если он захочет выйти. Кроме того доходы за пределами США облагаются налогами в США, поэтому не уклоняясь он ничего на заработает. С другой стороны арендный бизнес тут выгодней. Цены не надуты ипотекой, поэтому высокая рентабельность. Права арендатора не защищены, поэтому не нужно дрожать, что уйдет в отказ. Выселил несмотря на договор, заселил другого. В Америке такое не проходит.