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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5619562056215622

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 209
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
42
знизяться в межах 10%
27%
57
знизяться на 10-25%
27%
56
знизяться на 25%-50%
11%
23
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 22:37

  Grand Touring написав:Судя по тому что копия Фани Мэй и хотят сделать накопительные пенсионные фонды, все серьезно

Кабмин поручил создать новую государственную компанию для запуска льготной ипотеки

Кабмин постановлением №1115 от 16.11.2020 поручил Министерству финансов создать ЧАО «Украинская финансовая жилищная компания» для внедрения финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан жильем и рефинансирования ипотечных кредитов. Об этом сообщается на Правительственном портале.
https://minfin.com.ua/2020/11/17/55753598/


Сколько армянские ученые ни пытались создать корвалол - все равно получался коньяк (с) Так и здесь.

Основополагающее ограничение развития ипотечного кредитования в Украине - это отсутствие длинного дешевого фондирования, а не форма организации компании-кредитора. Сегодня Минфин не смог привлечь покупателей годовых ОВГЗ уже дешевле 10,5%, а 3-летних - дешевле 11%. Хотя еще летом находились самоубийцы, покупавшие на 1,5 п.п. дешевле. Дно по стоимости капитала было пройдено в августе и составило 9% годовых. Это минимальная премия за риск пребывания в гривне, которую способна дать украинская экономика на текущем этапе развития. Причем дать ее держателю, одалживающему государству. Частный же заемщик не вправе рассчитывать и на это... Реальная стоимость длинного ипотечного ресурса на сегодня - 14-15%, как и кредитуют банки в тех малых объемах, в которых это пользуется спросом.

Все, что могут сделать социальные службы, в какую обертку эту помощь не заверни - это просубсидировать за бюджетный счет стоимость кредитов какому-то небольшому числу заемщиков, наиболее остро в них нуждающихся
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 22:50

  proftpd66 написав:
  Прохожий написав:
  proftpd66 написав:



за эти деньги 2.3м 1к была УЖЕ давно построенная
но сейчас подорожала на 2.7м
ЖК Тридцать восьмая жемчужина
https://lun.ua/ru/%D0%B6%D0%BA-%D1%82%D ... 0%B5%D0%B2


38я стартовала в продаже с 960)


960 стартвотала с 2016 ноябрь
потом дешевела до 980 2018 ноябрь


а почему сейчас много не распродано 1к?
Показано что много не продано, даже, на верху не продано.
Зрада? :)


  Прохожий написав:в ОП был?
реальные кейсы есть?
или как -ИК тащишь сюда "надписи на заборе"?


почему Макс не брал 38ю? мог бы озолотится :)
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 22:56

  Прохожий написав:
  drevlyanin написав:
Для сирийца Кивана это наверное называется па-багатому. :mrgreen: Плюс хотя бы в том, что доделают этот многолетний недострой. Пора уже начинать избавлять Киев от этих скелетов из прошлого.

как по мне ЭТО нужно было просто снести


Оно то так. Но где ж вы видели, что бы в современной Украине что то сносили? Вон недавно сюда кидали ссылку, что суд признал законность надстройки "лишних" этажей дома-монстра на подоле :twisted:, хотя ранее другой суд выносил решение о сносе оных.
Кстати вот разбор ещё одной налоговой инициативы зелёных в отношении недвиги:
https://www.youtube.com/watch?v=55uJy5p6pHs
Смотреть с 8-55.
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 23:28

пролеты над комплексом республика
https://www.youtube.com/watch?v=jD_N7eCpd7c
Клаус
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 00:09

Однухи в 38ой разошлись на подставных и по хорошим связям. Были выдвинуты по переуступке намного позже а арт 2х и трёх комнатные были с самого начала по вышеназваным ценам.
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 00:17

  hume написав:Однухи в 38ой разошлись на подставных и по хорошим связям. Были выдвинуты по переуступке намного позже а арт 2х и трёх комнатные были с самого начала по вышеназваным ценам.


на сайте официальной 38 написано что есть 3 типа планировок однух

на lua - с 17 этажа, эти же 3 планировки. lua - часто точно показывает

однухи есть уже более 5-6 месяцев. Как они разошлись, если они есть?? :?:

70 000 $ - 9 этаж
https://www.olx.ua/obyavlenie/kvartira- ... 6f519343f1


6 этаж 73 500 $
https://www.olx.ua/obyavlenie/super-tse ... 6f519343f1


всё? :lol:
Востаннє редагувалось proftpd66 в Сер 18 лис, 2020 01:16, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 00:47

случайно увидел с маленьким порогом входа, по 900$

ЖК Дніпровський

https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-%D0%B4%D ... 1%97%D0%B2

уже введен.

Для тех кто захочет вложить при девальвации, которая, вдруг появится.
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 02:06

  spekulant написав:
  BIGor написав:
  Vlad442 написав:В примере с американцем непонятно на какой паспорт он их скупает. Если на американский, то ему придется платить очень немаленький налог, если он захочет выйти.
Кроме того доходы за пределами США облагаются налогами в США, поэтому не уклоняясь он ничего на заработает.
С другой стороны арендный бизнес тут выгодней. Цены не надуты ипотекой, поэтому высокая рентабельность. Права арендатора не защищены, поэтому не нужно дрожать, что уйдет в отказ. Выселил несмотря на договор, заселил другого. В Америке такое не проходит.

Вспомнилась история про КРЖН и иностранцев
https://tsn.ua/ru/ukrayina/izvestnyy-be ... 00561.html
Она познакомила его со своими родителями в Кишиневе. Он возил ее к своей маме в Брюссель. Там и сделал предложение. Она согласилась - с одним условием.

"Говорит, что ей нужны какие-то гарантии: "Не мог бы ты приобрести мне квартиру? Это будет наша квартира", - рассказал бельгиец.

Задаток за квартиру на Печерске - 70 000 евро - мужчина привез в январе. Еще сто тридцать должен был привезти в марте, но из-за карантина смог лишь в середине лета.

"Она сказала, что квартиры в Киеве очень дорогие и продаются только за наличные. Поэтому я привез наличные", - отметил Фредерик. Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/ukrayina/izvestnyy-be ... 00561.html

он наличку в чемодане через границу перетащил при лимите в 10k ? что то как то слабо верится


По идее - идёшь по красному коридору, показываешь документы о снятии нала со своего счёта, для убедительности надо с собой иметь доки о происхождении и таможня вопросов не имеет. Не?
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