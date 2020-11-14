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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5620562156225623

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 209
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
42
знизяться в межах 10%
27%
57
знизяться на 10-25%
27%
56
знизяться на 25%-50%
11%
23
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 08:37

[quote="5101039:BIGor"]
Вспомнилась история про КРЖН и иностранцев
https://tsn.ua/ru/ukrayina/izvestnyy-be ... 00561.html
[quote]
Престарелый 52 летний ДВАЖДЫ разведённый бельгиец думал приедет на Украину и тут отхватит себе красавицу-молодуху на 12 лет младше. Не имел возможности узнать что и как делается на Украине до инцидента, но резко нашёл юриста и даже журналиста после. Смешно.
Востаннє редагувалось Елена8 в Сер 18 лис, 2020 08:49, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 08:42

Бетон - це......... ну ви знаєте)))

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Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 09:18

  Елена8 написав:
  BIGor написав:Вспомнилась история про КРЖН и иностранцев
https://tsn.ua/ru/ukrayina/izvestnyy-be ... 00561.html
Престарелый 52 летний ДВАЖДЫ разведённый бельгиец думал приедет на Украину и тут отхватит себе красавицу-молодуху на 12 лет младше. Не имел возможности узнать что и как делается на Украине до инцидента, но резко нашёл юриста и даже журналиста после. Смешно.

Покуда есть на свете простаки, нам тяжко работать не с руки))))

https://www.youtube.com/watch?v=WSZzt-4_b_Q
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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