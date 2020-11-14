Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
[quote="5101039:BIGor"] Вспомнилась история про КРЖН и иностранцев https://tsn.ua/ru/ukrayina/izvestnyy-be ... 00561.html [quote] Престарелый 52 летний ДВАЖДЫ разведённый бельгиец думал приедет на Украину и тут отхватит себе красавицу-молодуху на 12 лет младше. Не имел возможности узнать что и как делается на Украине до инцидента, но резко нашёл юриста и даже журналиста после. Смешно.
Востаннє редагувалось Елена8 в Сер 18 лис, 2020 08:49, всього редагувалось 2 разів.
Престарелый 52 летний ДВАЖДЫ разведённый бельгиец думал приедет на Украину и тут отхватит себе красавицу-молодуху на 12 лет младше. Не имел возможности узнать что и как делается на Украине до инцидента, но резко нашёл юриста и даже журналиста после. Смешно.
Покуда есть на свете простаки, нам тяжко работать не с руки))))
zРадио написав:Толпы ИТ-шников, китайцы берут по 5 квартир, просвета дорожаю не видно, ник spekulant - кто-то скажет "совпадение", я скажу "очередной рыл вылез". Простите, если что не так
Справедливости ради и для борьбы с теорией заговора скажу, что про беларусских айтишников я писал как только у них начались качели в Минске. Но меня тогда заверили, что с беларусскими доходами на КРЖН делать нечего. Ну и сами можете посмотреть на улицах - много у нас появилось машин на беларусских номерах? Так что только китайцы и депутаты следующего созыва могут подкинуть урана в топку ракеты, выводящей стоимость метра на околоземную орбиту.