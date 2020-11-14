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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5621562256235624>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 209
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
42
знизяться в межах 10%
27%
57
знизяться на 10-25%
27%
56
знизяться на 25%-50%
11%
23
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 09:18

  Елена8 написав:
  BIGor написав:Вспомнилась история про КРЖН и иностранцев
https://tsn.ua/ru/ukrayina/izvestnyy-be ... 00561.html
Престарелый 52 летний ДВАЖДЫ разведённый бельгиец думал приедет на Украину и тут отхватит себе красавицу-молодуху на 12 лет младше. Не имел возможности узнать что и как делается на Украине до инцидента, но резко нашёл юриста и даже журналиста после. Смешно.

Покуда есть на свете простаки, нам тяжко работать не с руки))))

https://www.youtube.com/watch?v=WSZzt-4_b_Q
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 09:50

  zРадио написав:Толпы ИТ-шников, китайцы берут по 5 квартир, просвета дорожаю не видно, ник spekulant - кто-то скажет "совпадение", я скажу "очередной рыл вылез". Простите, если что не так :D


Справедливости ради и для борьбы с теорией заговора скажу, что про беларусских айтишников я писал как только у них начались качели в Минске. Но меня тогда заверили, что с беларусскими доходами на КРЖН делать нечего. Ну и сами можете посмотреть на улицах - много у нас появилось машин на беларусских номерах? Так что только китайцы и депутаты следующего созыва могут подкинуть урана в топку ракеты, выводящей стоимость метра на околоземную орбиту.
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 11:39

  striped написав:
  zРадио написав:Толпы ИТ-шников, китайцы берут по 5 квартир, просвета дорожаю не видно, ник spekulant - кто-то скажет "совпадение", я скажу "очередной рыл вылез". Простите, если что не так :D


Справедливости ради и для борьбы с теорией заговора скажу, что про беларусских айтишников я писал как только у них начались качели в Минске. Но меня тогда заверили, что с беларусскими доходами на КРЖН делать нечего. Ну и сами можете посмотреть на улицах - много у нас появилось машин на беларусских номерах? Так что только китайцы и депутаты следующего созыва могут подкинуть урана в топку ракеты, выводящей стоимость метра на околоземную орбиту.

скільки їх?
10 тис.? чи більше?
арендують, чи зразу купують ? в якому бюджеті? 100куе чи вище?
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 12:01

  striped написав:
  zРадио написав:Толпы ИТ-шников, китайцы берут по 5 квартир, просвета дорожаю не видно, ник spekulant - кто-то скажет "совпадение", я скажу "очередной рыл вылез". Простите, если что не так :D


Справедливости ради и для борьбы с теорией заговора скажу, что про беларусских айтишников я писал как только у них начались качели в Минске. Но меня тогда заверили, что с беларусскими доходами на КРЖН делать нечего. Ну и сами можете посмотреть на улицах - много у нас появилось машин на беларусских номерах? Так что только китайцы и депутаты следующего созыва могут подкинуть урана в топку ракеты, выводящей стоимость метра на околоземную орбиту.

зп в Белорусском IT такие же как и у местных и $, иначе сложно было бы удержать программистов, в одном только Белорусском Epam 10 000 разработчиков, в основном это outsource на западных заказчиков, а есть еще Yandex и куча других контор
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 12:07

  striped написав:
  zРадио написав:Толпы ИТ-шников, китайцы берут по 5 квартир, просвета дорожаю не видно, ник spekulant - кто-то скажет "совпадение", я скажу "очередной рыл вылез". Простите, если что не так :D


Справедливости ради и для борьбы с теорией заговора скажу, что про беларусских айтишников я писал как только у них начались качели в Минске. Но меня тогда заверили, что с беларусскими доходами на КРЖН делать нечего. Ну и сами можете посмотреть на улицах - много у нас появилось машин на беларусских номерах? Так что только китайцы и депутаты следующего созыва могут подкинуть урана в топку ракеты, выводящей стоимость метра на околоземную орбиту.


По всей видимости, китайцы - это такой же голословный рыловский вброс, как и белорусы. Даже еще смешнее - по белорусам хотя бы предпосылки есть :lol:

А по китайцам то какие - единственная растущая экономика в мире по итогам 2020-го! Все остальные - в нокдауне. Да китайцы наоборот массово возвращаются домой. Им КРЖН - как зайцу пятая нога
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 12:14

  spekulant написав:
  striped написав:
  zРадио написав:Толпы ИТ-шников, китайцы берут по 5 квартир, просвета дорожаю не видно, ник spekulant - кто-то скажет "совпадение", я скажу "очередной рыл вылез". Простите, если что не так :D


Справедливости ради и для борьбы с теорией заговора скажу, что про беларусских айтишников я писал как только у них начались качели в Минске. Но меня тогда заверили, что с беларусскими доходами на КРЖН делать нечего. Ну и сами можете посмотреть на улицах - много у нас появилось машин на беларусских номерах? Так что только китайцы и депутаты следующего созыва могут подкинуть урана в топку ракеты, выводящей стоимость метра на околоземную орбиту.

зп в Белорусском IT такие же как и у местных и $, иначе сложно было бы удержать программистов, в одном только Белорусском Epam 10 000 разработчиков, в основном это outsource на западных заказчиков, а есть еще Yandex и куча других контор

податки теж такі самі?
кеш везуть чемоданами по 100куе в нові новобудови, чи по 50куе на старі хрущі?
10000 душ з ЕПАМ всі в Київ переїхали, чи сторож і прибиральниця лишилися?
Яндекс, це чудово! Тре їхати в Київ, щоб працювати на Яндекс. Оригінально, так як місцевий Яндекс згорнувся.
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 12:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:По объему фондов оплаты труда Киев пострадал намного сильнее регионов, до сих пор не достигнув пре-кризисных уровней даже в гривне. Суммарный уровень "упущенных доходов" по Киеву за апрель-сентябрь превышает 12 млрд.

Отчасти эта цифра показывает и уход ЗП в тень, рост доли зарплат в конвертах и т.п
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 12:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Основополагающее ограничение развития ипотечного кредитования в Украине - это отсутствие длинного дешевого фондирования

Основных причин две. И если с фондированием вопрос еще решаемый, то вторая проблема - защита прав кредитора - никак не решается уже много лет
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 12:36

  Faceless написав:
  zРадио написав:По объему фондов оплаты труда Киев пострадал намного сильнее регионов, до сих пор не достигнув пре-кризисных уровней даже в гривне. Суммарный уровень "упущенных доходов" по Киеву за апрель-сентябрь превышает 12 млрд.

Отчасти эта цифра показывает и уход ЗП в тень, рост доли зарплат в конвертах и т.п


Сможете назвать источник средств? В падение доходов бизнеса согласно их отчетностей вы имеете право не верить так же, как не верите в падение зарплат, но если падает ВВП, неизбежно включающий в себя и тень, то тут поля для дискуссионного маневра особо не остается )
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 12:42

  zРадио написав:А по китайцам то какие - единственная растущая экономика в мире по итогам 2020-го

зРадіо, ти нанавидиш клятих буржуїв??? Стара радянська звичка???
У ФРН теж ситуація з економікою цілком пристойна, є зростання.


Що з точним прогнозом від нашого астролога?
Плюс мінус місяць, а не півроку - можеш дати?

До речі, півроку від 03.2020 вже пройшло - жодного дешевія на КРЖН!
Щось наш астрологічний оракул дивиться "не в ту степь"???
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