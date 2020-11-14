Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Престарелый 52 летний ДВАЖДЫ разведённый бельгиец думал приедет на Украину и тут отхватит себе красавицу-молодуху на 12 лет младше. Не имел возможности узнать что и как делается на Украине до инцидента, но резко нашёл юриста и даже журналиста после. Смешно.
Покуда есть на свете простаки, нам тяжко работать не с руки))))
zРадио написав:Толпы ИТ-шников, китайцы берут по 5 квартир, просвета дорожаю не видно, ник spekulant - кто-то скажет "совпадение", я скажу "очередной рыл вылез". Простите, если что не так
Справедливости ради и для борьбы с теорией заговора скажу, что про беларусских айтишников я писал как только у них начались качели в Минске. Но меня тогда заверили, что с беларусскими доходами на КРЖН делать нечего. Ну и сами можете посмотреть на улицах - много у нас появилось машин на беларусских номерах? Так что только китайцы и депутаты следующего созыва могут подкинуть урана в топку ракеты, выводящей стоимость метра на околоземную орбиту.
zРадио написав:Толпы ИТ-шников, китайцы берут по 5 квартир, просвета дорожаю не видно, ник spekulant - кто-то скажет "совпадение", я скажу "очередной рыл вылез". Простите, если что не так
Справедливости ради и для борьбы с теорией заговора скажу, что про беларусских айтишников я писал как только у них начались качели в Минске. Но меня тогда заверили, что с беларусскими доходами на КРЖН делать нечего. Ну и сами можете посмотреть на улицах - много у нас появилось машин на беларусских номерах? Так что только китайцы и депутаты следующего созыва могут подкинуть урана в топку ракеты, выводящей стоимость метра на околоземную орбиту.
скільки їх? 10 тис.? чи більше? арендують, чи зразу купують ? в якому бюджеті? 100куе чи вище?
zРадио написав:Толпы ИТ-шников, китайцы берут по 5 квартир, просвета дорожаю не видно, ник spekulant - кто-то скажет "совпадение", я скажу "очередной рыл вылез". Простите, если что не так
Справедливости ради и для борьбы с теорией заговора скажу, что про беларусских айтишников я писал как только у них начались качели в Минске. Но меня тогда заверили, что с беларусскими доходами на КРЖН делать нечего. Ну и сами можете посмотреть на улицах - много у нас появилось машин на беларусских номерах? Так что только китайцы и депутаты следующего созыва могут подкинуть урана в топку ракеты, выводящей стоимость метра на околоземную орбиту.
зп в Белорусском IT такие же как и у местных и $, иначе сложно было бы удержать программистов, в одном только Белорусском Epam 10 000 разработчиков, в основном это outsource на западных заказчиков, а есть еще Yandex и куча других контор
zРадио написав:Толпы ИТ-шников, китайцы берут по 5 квартир, просвета дорожаю не видно, ник spekulant - кто-то скажет "совпадение", я скажу "очередной рыл вылез". Простите, если что не так
Справедливости ради и для борьбы с теорией заговора скажу, что про беларусских айтишников я писал как только у них начались качели в Минске. Но меня тогда заверили, что с беларусскими доходами на КРЖН делать нечего. Ну и сами можете посмотреть на улицах - много у нас появилось машин на беларусских номерах? Так что только китайцы и депутаты следующего созыва могут подкинуть урана в топку ракеты, выводящей стоимость метра на околоземную орбиту.
По всей видимости, китайцы - это такой же голословный рыловский вброс, как и белорусы. Даже еще смешнее - по белорусам хотя бы предпосылки есть
А по китайцам то какие - единственная растущая экономика в мире по итогам 2020-го! Все остальные - в нокдауне. Да китайцы наоборот массово возвращаются домой. Им КРЖН - как зайцу пятая нога
zРадио написав:Толпы ИТ-шников, китайцы берут по 5 квартир, просвета дорожаю не видно, ник spekulant - кто-то скажет "совпадение", я скажу "очередной рыл вылез". Простите, если что не так
Справедливости ради и для борьбы с теорией заговора скажу, что про беларусских айтишников я писал как только у них начались качели в Минске. Но меня тогда заверили, что с беларусскими доходами на КРЖН делать нечего. Ну и сами можете посмотреть на улицах - много у нас появилось машин на беларусских номерах? Так что только китайцы и депутаты следующего созыва могут подкинуть урана в топку ракеты, выводящей стоимость метра на околоземную орбиту.
зп в Белорусском IT такие же как и у местных и $, иначе сложно было бы удержать программистов, в одном только Белорусском Epam 10 000 разработчиков, в основном это outsource на западных заказчиков, а есть еще Yandex и куча других контор
податки теж такі самі? кеш везуть чемоданами по 100куе в нові новобудови, чи по 50куе на старі хрущі? 10000 душ з ЕПАМ всі в Київ переїхали, чи сторож і прибиральниця лишилися? Яндекс, це чудово! Тре їхати в Київ, щоб працювати на Яндекс. Оригінально, так як місцевий Яндекс згорнувся.
zРадио написав:По объему фондов оплаты труда Киев пострадал намного сильнее регионов, до сих пор не достигнув пре-кризисных уровней даже в гривне. Суммарный уровень "упущенных доходов" по Киеву за апрель-сентябрь превышает 12 млрд.
Отчасти эта цифра показывает и уход ЗП в тень, рост доли зарплат в конвертах и т.п
zРадио написав:По объему фондов оплаты труда Киев пострадал намного сильнее регионов, до сих пор не достигнув пре-кризисных уровней даже в гривне. Суммарный уровень "упущенных доходов" по Киеву за апрель-сентябрь превышает 12 млрд.
Отчасти эта цифра показывает и уход ЗП в тень, рост доли зарплат в конвертах и т.п
Сможете назвать источник средств? В падение доходов бизнеса согласно их отчетностей вы имеете право не верить так же, как не верите в падение зарплат, но если падает ВВП, неизбежно включающий в себя и тень, то тут поля для дискуссионного маневра особо не остается )