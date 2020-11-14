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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5621562256235624

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 209
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
42
знизяться в межах 10%
27%
57
знизяться на 10-25%
27%
56
знизяться на 25%-50%
11%
23
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 12:46

Frant

тебя прорвало сегодня, что-ли? Какая "ненависть к буржуям", откуда ты этот бред берешь?

Немецкая экономика упадет на 5,4% в 2020-м согласно последнему прогнозу, сделанному их же собственным Институтом экономических исследований

https://www.cnbc.com/2020/10/14/germany ... raded.html
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 18 лис, 2020 12:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 12:47

  proftpd66 написав:случайно увидел с маленьким порогом входа, по 900$

ЖК Дніпровський

https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-%D0%B4%D ... 1%97%D0%B2

уже введен.

Для тех кто захочет вложить при девальвации, которая, вдруг появится.


Отличное вложение. Дом на месте пары частных участков. Подъезд по узкой убитой гродненской.
Ну и бонусом дым от дарницкой тец.
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