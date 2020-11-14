тебя прорвало сегодня, что-ли? Какая "ненависть к буржуям", откуда ты этот бред берешь?
Немецкая экономика упадет на 5,4% в 2020-м согласно последнему прогнозу, сделанному их же собственным Институтом экономических исследований
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 18 лис, 2020 12:46
Frant
тебя прорвало сегодня, что-ли? Какая "ненависть к буржуям", откуда ты этот бред берешь?
Немецкая экономика упадет на 5,4% в 2020-м согласно последнему прогнозу, сделанному их же собственным Институтом экономических исследований
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 18 лис, 2020 12:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 18 лис, 2020 12:47
Отличное вложение. Дом на месте пары частных участков. Подъезд по узкой убитой гродненской.
Ну и бонусом дым от дарницкой тец.
Зараз переглядають цей форум: Vadim V і 5 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|