тебя прорвало сегодня, что-ли? Какая "ненависть к буржуям", откуда ты этот бред берешь?
Немецкая экономика упадет на 5,4% в 2020-м согласно последнему прогнозу, сделанному их же собственным Институтом экономических исследований
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 18 лис, 2020 12:46
Frant
тебя прорвало сегодня, что-ли? Какая "ненависть к буржуям", откуда ты этот бред берешь?
Немецкая экономика упадет на 5,4% в 2020-м согласно последнему прогнозу, сделанному их же собственным Институтом экономических исследований
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 18 лис, 2020 12:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 18 лис, 2020 12:47
Отличное вложение. Дом на месте пары частных участков. Подъезд по узкой убитой гродненской.
Ну и бонусом дым от дарницкой тец.
Додано: Сер 18 лис, 2020 13:00
zРадио
Хотілося би отримати відповідь на актуальне питання(((
P.S. Про німецьку економіку не буду з тобою дебати розводити, ні до чого.
Востаннє редагувалось Frant в Сер 18 лис, 2020 13:02, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Сер 18 лис, 2020 13:01
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
https://news.finance.ua/ru/news/-/482292/skolko-stoyat-odnushki-na-vtorichke-po-ukraine-infografika
якось не переконливо росте самий гарячий сегмент
В частности, в Киеве в марте 2020 года однокомнатное вторичное жилье стоило в среднем $55 026. За 7 месяцев цена выросла до $55 559. Для столицы прирост составил всего 0,97%. Это минимальное удорожание в северном регионе страны.
тим часом
В Тернополе прирост составил 1,74%. Это наименьшее повышение для западного рынка недвижимости.
китайці і білоруси заблудилися трьох соснах, чи що?
На юге и востоке Украины все города отмечены подорожанием. Максимальный прирост цен на вторичное однокомнатное жилье зафиксировали в Херсоне: с $23 840 до $26 425 – на 10,84%. В Одессе аналитики зафиксировали небольшое удешевление вторичного рынка – на 1,07%.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Сер 18 лис, 2020 13:11
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Все официальные цифры, в том числе и динамика ВВП, упускают "тень" из виду. Потому все официальные цифры имеют эту погрешность, и в случае, если теневая доля экономики увеличивается - а это естественно в кризисное время - то официальные цифры показывают более серьёзное снижение, чем есть на самом деле.
Додано: Сер 18 лис, 2020 13:36
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Сер 18 лис, 2020 13:38
Метод конечного использования (применяемый Госстатом наряду с другими) если какую тень и упускает, то разве что наркотики и оружие. Да и то, в динамике этого эффекта просто не существует. Так что я бы не брался утверждать, что реальное падение меньше официального. Тем более, что размер реального падения мы можем смотреть и по экономикам с исторически низкой долей тени - оно огромно, и процесс падения не завершен.
PS: а еще рекомендую вспомнить весенний локдаун, который к белому бизнесу был куда более благосклонен, чем к серому. Вообще неисключено, что размер теневого сектора сократился сильнее размера официального...
Додано: Сер 18 лис, 2020 13:52
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Я уверен что в общем плохо, но таки лучше, чем по офстату
Додано: Сер 18 лис, 2020 13:58
тобто, якщо офіційна стата падає,
то тіньова росте.
і якщо оф. безробітних більше, то не офіційних безробітних менше.
А ціна на м2, якщо держкомстатівська росте, то тіньова падає і навпаки.
хіхі
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Сер 18 лис, 2020 14:06
vano80
смотрел ЖК Старт на политехе
разобрали
bUd development
много строек, как пирамида.
интересные позиции:
ЖК OASIS
2024 год ввод
от 760-810, но это на низкий этажах.
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин системы.
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