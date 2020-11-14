Додано: Сер 18 лис, 2020 13:38

Faceless написав:

Все официальные цифры, в том числе и динамика ВВП, упускают "тень" из виду. Потому все официальные цифры имеют эту погрешность, и в случае, если теневая доля экономики увеличивается - а это естественно в кризисное время - то официальные цифры показывают более серьёзное снижение, чем есть на самом деле. Все официальные цифры, в том числе и динамика ВВП, упускают "тень" из виду. Потому все официальные цифры имеют эту погрешность, и в случае, если теневая доля экономики увеличивается - а это естественно в кризисное время - то официальные цифры показывают более серьёзное снижение, чем есть на самом деле.

Метод конечного использования (применяемый Госстатом наряду с другими) если какую тень и упускает, то разве что наркотики и оружие. Да и то, в динамике этого эффекта просто не существует. Так что я бы не брался утверждать, что реальное падение меньше официального. Тем более, что размер реального падения мы можем смотреть и по экономикам с исторически низкой долей тени - оно огромно, и процесс падения не завершен.PS: а еще рекомендую вспомнить весенний локдаун, который к белому бизнесу был куда более благосклонен, чем к серому. Вообще неисключено, что размер теневого сектора сократился сильнее размера официального...