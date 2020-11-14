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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5621562256235624

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 209
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
42
знизяться в межах 10%
27%
57
знизяться на 10-25%
27%
56
знизяться на 25%-50%
11%
23
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 12:46

Frant

тебя прорвало сегодня, что-ли? Какая "ненависть к буржуям", откуда ты этот бред берешь?

Немецкая экономика упадет на 5,4% в 2020-м согласно последнему прогнозу, сделанному их же собственным Институтом экономических исследований

https://www.cnbc.com/2020/10/14/germany ... raded.html
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 18 лис, 2020 12:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 12:47

  proftpd66 написав:случайно увидел с маленьким порогом входа, по 900$

ЖК Дніпровський

https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-%D0%B4%D ... 1%97%D0%B2

уже введен.

Для тех кто захочет вложить при девальвации, которая, вдруг появится.


Отличное вложение. Дом на месте пары частных участков. Подъезд по узкой убитой гродненской.
Ну и бонусом дым от дарницкой тец.
vano80
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 13:00

zРадио
Хотілося би отримати відповідь на актуальне питання(((

  Frant написав:Що з точним прогнозом від нашого астролога?
Плюс мінус місяць, а не півроку - можеш дати?

До речі, півроку від 03.2020 вже пройшло - жодного дешевія на КРЖН!
Щось наш астрологічний оракул дивиться "не в ту степь"???

P.S. Про німецьку економіку не буду з тобою дебати розводити, ні до чого.
Востаннє редагувалось Frant в Сер 18 лис, 2020 13:02, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 13:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://news.finance.ua/ru/news/-/482292/skolko-stoyat-odnushki-na-vtorichke-po-ukraine-infografika
якось не переконливо росте самий гарячий сегмент

В частности, в Киеве в марте 2020 года однокомнатное вторичное жилье стоило в среднем $55 026. За 7 месяцев цена выросла до $55 559. Для столицы прирост составил всего 0,97%. Это минимальное удорожание в северном регионе страны.

тим часом

В Тернополе прирост составил 1,74%. Это наименьшее повышение для западного рынка недвижимости.

китайці і білоруси заблудилися трьох соснах, чи що?

На юге и востоке Украины все города отмечены подорожанием. Максимальный прирост цен на вторичное однокомнатное жилье зафиксировали в Херсоне: с $23 840 до $26 425 – на 10,84%. В Одессе аналитики зафиксировали небольшое удешевление вторичного рынка – на 1,07%.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 13:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zРадио написав:
  Faceless написав:
  zРадио написав:По объему фондов оплаты труда Киев пострадал намного сильнее регионов, до сих пор не достигнув пре-кризисных уровней даже в гривне. Суммарный уровень "упущенных доходов" по Киеву за апрель-сентябрь превышает 12 млрд.

Отчасти эта цифра показывает и уход ЗП в тень, рост доли зарплат в конвертах и т.п


Сможете назвать источник средств? В падение доходов бизнеса согласно их отчетностей вы имеете право не верить так же, как не верите в падение зарплат, но если падает ВВП, неизбежно включающий в себя и тень, то тут поля для дискуссионного маневра особо не остается )


Все официальные цифры, в том числе и динамика ВВП, упускают "тень" из виду. Потому все официальные цифры имеют эту погрешность, и в случае, если теневая доля экономики увеличивается - а это естественно в кризисное время - то официальные цифры показывают более серьёзное снижение, чем есть на самом деле.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 13:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:в случае, если теневая доля экономики увеличивается - а это естественно в кризисное время - то официальные цифры показывают более серьёзное снижение, чем есть на самом деле.

Иными словами, "не всё так плохо, как говорят власть имущие и их статистика". Верно?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 13:38

  Faceless написав:
Все официальные цифры, в том числе и динамика ВВП, упускают "тень" из виду. Потому все официальные цифры имеют эту погрешность, и в случае, если теневая доля экономики увеличивается - а это естественно в кризисное время - то официальные цифры показывают более серьёзное снижение, чем есть на самом деле.


Метод конечного использования (применяемый Госстатом наряду с другими) если какую тень и упускает, то разве что наркотики и оружие. Да и то, в динамике этого эффекта просто не существует. Так что я бы не брался утверждать, что реальное падение меньше официального. Тем более, что размер реального падения мы можем смотреть и по экономикам с исторически низкой долей тени - оно огромно, и процесс падения не завершен.

PS: а еще рекомендую вспомнить весенний локдаун, который к белому бизнесу был куда более благосклонен, чем к серому. Вообще неисключено, что размер теневого сектора сократился сильнее размера официального...
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 13:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:
  Faceless написав:в случае, если теневая доля экономики увеличивается - а это естественно в кризисное время - то официальные цифры показывают более серьёзное снижение, чем есть на самом деле.

Иными словами, "не всё так плохо, как говорят власть имущие и их статистика". Верно?
Я уверен что в общем плохо, но таки лучше, чем по офстату
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 13:58

  Faceless написав:
Serg-ik написав:
  Faceless написав:в случае, если теневая доля экономики увеличивается - а это естественно в кризисное время - то официальные цифры показывают более серьёзное снижение, чем есть на самом деле.

Иными словами, "не всё так плохо, как говорят власть имущие и их статистика". Верно?
Я уверен что в общем плохо, но таки лучше, чем по офстату

тобто, якщо офіційна стата падає,
то тіньова росте.

і якщо оф. безробітних більше, то не офіційних безробітних менше.

А ціна на м2, якщо держкомстатівська росте, то тіньова падає і навпаки.

хіхі
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 14:06

vano80

смотрел ЖК Старт на политехе

разобрали
https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-%D1%81%D ... 1%97%D0%B2

bUd development
https://lun.ua/uk/bud-development
много строек, как пирамида.

интересные позиции:
ЖК OASIS
2024 год ввод
https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-oasis-%D ... 1%97%D0%B2
от 760-810, но это на низкий этажах.
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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