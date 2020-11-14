Додано: Сер 18 лис, 2020 14:33

flyman написав: тобто, якщо офіційна стата падає,

то тіньова росте. тобто, якщо офіційна стата падає,то тіньова росте.

flyman написав: і якщо оф. безробітних більше, то не офіційних безробітних менше. і якщо оф. безробітних більше, то не офіційних безробітних менше.

zРадио написав: Метод конечного использования (применяемый Госстатом наряду с другими) если какую тень и упускает, то разве что наркотики и оружие. Да и то, в динамике этого эффекта просто не существует. Так что я бы не брался утверждать, что реальное падение меньше официального. Тем более, что размер реального падения мы можем смотреть и по экономикам с исторически низкой долей тени - оно огромно, и процесс падения не завершен. Метод конечного использования (применяемый Госстатом наряду с другими) если какую тень и упускает, то разве что наркотики и оружие. Да и то, в динамике этого эффекта просто не существует. Так что я бы не брался утверждать, что реальное падение меньше официального. Тем более, что размер реального падения мы можем смотреть и по экономикам с исторически низкой долей тени - оно огромно, и процесс падения не завершен.

Не обов'язково, можливі всі комбінаціїСтата по безробіттю в нас взагалі ні про що не каже. Переважна кількість людей навіть ніколи не зверталася в центри зайнятості.Во-первых, например, целый сегмент торговли, которая в тени целиком и полностью - через всяки ОЛХ и НП, с оплатой кешем или переводами, в ВВП оставляет след только через конечное потребление бенефициаров, и то не полностью, так часть все равно попадает в такой же сегмент, который в тени. Обороты ФОПов тоже могут быть учтены весьма условно, а то, что проходит кешем, вообще может никак не отражаться ни в какой отчетности, часть их доходов, что идут на конечное потребление, уитываются, часть - нет, т.к. они тоже обращаются в такой же сфере. А все, что идет в "кубышку", вообще выпадает из какого-либо учета, по крайней мере на время. Но даже это все демагогия, так как мы речь ведем о Киеве, а уж о "ВВП Киева" даже говорить нет смысла.А что до ФОТ по Киеву. Тут же недавно была статья, что каждый пятый в Киеве работает неофициально, а тех, кто получает серые ЗП - больше в разы. И значительная часть из них - понаехи. Не вижу ничего удивительного в том, что в карантинокризис бизнес оптимизирует расходы, часть ЗП переводит в конверты, часть вообще выводит из штата и рассчитывается с ними кешем, переводят больше оборотов на ФОПов, которые работают с такими же ФОПами, и те и другие мутят с кешем, в итоге снижается и официальный ФОТ, и налоговые сборы и все прочее, и снижается быстрее, чем есть на самом деле, именно потому, что уходят в тень.