Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:тобто, якщо офіційна стата падає, то тіньова росте.
Не обов'язково, можливі всі комбінації
flyman написав:і якщо оф. безробітних більше, то не офіційних безробітних менше.
Стата по безробіттю в нас взагалі ні про що не каже. Переважна кількість людей навіть ніколи не зверталася в центри зайнятості.
zРадио написав:Метод конечного использования (применяемый Госстатом наряду с другими) если какую тень и упускает, то разве что наркотики и оружие. Да и то, в динамике этого эффекта просто не существует. Так что я бы не брался утверждать, что реальное падение меньше официального. Тем более, что размер реального падения мы можем смотреть и по экономикам с исторически низкой долей тени - оно огромно, и процесс падения не завершен.
Во-первых, например, целый сегмент торговли, которая в тени целиком и полностью - через всяки ОЛХ и НП, с оплатой кешем или переводами, в ВВП оставляет след только через конечное потребление бенефициаров, и то не полностью, так часть все равно попадает в такой же сегмент, который в тени. Обороты ФОПов тоже могут быть учтены весьма условно, а то, что проходит кешем, вообще может никак не отражаться ни в какой отчетности, часть их доходов, что идут на конечное потребление, уитываются, часть - нет, т.к. они тоже обращаются в такой же сфере. А все, что идет в "кубышку", вообще выпадает из какого-либо учета, по крайней мере на время. Но даже это все демагогия, так как мы речь ведем о Киеве, а уж о "ВВП Киева" даже говорить нет смысла. А что до ФОТ по Киеву. Тут же недавно была статья, что каждый пятый в Киеве работает неофициально, а тех, кто получает серые ЗП - больше в разы. И значительная часть из них - понаехи. Не вижу ничего удивительного в том, что в карантинокризис бизнес оптимизирует расходы, часть ЗП переводит в конверты, часть вообще выводит из штата и рассчитывается с ними кешем, переводят больше оборотов на ФОПов, которые работают с такими же ФОПами, и те и другие мутят с кешем, в итоге снижается и официальный ФОТ, и налоговые сборы и все прочее, и снижается быстрее, чем есть на самом деле, именно потому, что уходят в тень.
flyman написав:тобто, якщо офіційна стата падає, то тіньова росте.
Не обов'язково, можливі всі комбінації
flyman написав:і якщо оф. безробітних більше, то не офіційних безробітних менше.
Стата по безробіттю в нас взагалі ні про що не каже. Переважна кількість людей навіть ніколи не зверталася в центри зайнятості.
zРадио написав:Метод конечного использования (применяемый Госстатом наряду с другими) если какую тень и упускает, то разве что наркотики и оружие. Да и то, в динамике этого эффекта просто не существует. Так что я бы не брался утверждать, что реальное падение меньше официального. Тем более, что размер реального падения мы можем смотреть и по экономикам с исторически низкой долей тени - оно огромно, и процесс падения не завершен.
Во-первых, например, целый сегмент торговли, которая в тени целиком и полностью - через всяки ОЛХ и НП[...]в карантинокризис бизнес оптимизирует расходы, часть ЗП переводит в конверты, часть вообще [...] на ФОПов [...] уходят в тень.
Надо учитывать что многие и до короны сидели в тени или где-то рядом - они то в тень первые и сложились (не велика потеря), а многие официалы сливали в тень. И официальное падение потянуло за собой некоторые сегменты и теневого. В абсолютном нет, а в % тень безусловно выросла. Можно еще рассматривать рост теневых издержек, но это уже дебри.
Faceless написав:Я уверен что в общем плохо, но таки лучше, чем по офстату
Ну да Была зарплата 20 000, в том числе черная -15000 и 5000-официально стала зарплата 10 000, в том числе 5000 -официально.
И не всё так плохо. Верно?
Госстат говорит о считанных процентах - и ужас-ужас. Вы говорите о минус 25% - свидетели "только по-белому" воют, мол так им и надо. В их блондинистые головы как-то не укладывается, что с потерянной четверти доходов платился в казну как минимум НДС при любой покупке в магазинах.
Faceless написав:Во-первых, например, целый сегмент торговли, которая в тени целиком и полностью - через всяки ОЛХ и НП, с оплатой кешем или переводами, в ВВП оставляет след только через конечное потребление бенефициаров, и то не полностью, так часть все равно попадает в такой же сегмент, который в тени.
След остается не только через конечное потребление (которое, повторюсь, учтено в ВВП), но и через грузопоток, который вообще обвалился вдвое сильнее денежного выражения экономического спада
Faceless написав:А все, что идет в "кубышку", вообще выпадает из какого-либо учета, по крайней мере на время.
Вот кубышка - это единственное, о чем как раз еще можно говорить в контексте смягчающего фактора. Только небесконечная она, а кризис длительный, что уже по второй волне локдаунов понятно