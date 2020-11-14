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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5623562456255626>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 210
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
43
знизяться в межах 10%
27%
57
знизяться на 10-25%
27%
56
знизяться на 25%-50%
11%
23
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 210
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 14:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:тобто, якщо офіційна стата падає,
то тіньова росте.

Не обов'язково, можливі всі комбінації
  flyman написав:і якщо оф. безробітних більше, то не офіційних безробітних менше.

Стата по безробіттю в нас взагалі ні про що не каже. Переважна кількість людей навіть ніколи не зверталася в центри зайнятості.
  zРадио написав:Метод конечного использования (применяемый Госстатом наряду с другими) если какую тень и упускает, то разве что наркотики и оружие. Да и то, в динамике этого эффекта просто не существует. Так что я бы не брался утверждать, что реальное падение меньше официального. Тем более, что размер реального падения мы можем смотреть и по экономикам с исторически низкой долей тени - оно огромно, и процесс падения не завершен.

Во-первых, например, целый сегмент торговли, которая в тени целиком и полностью - через всяки ОЛХ и НП, с оплатой кешем или переводами, в ВВП оставляет след только через конечное потребление бенефициаров, и то не полностью, так часть все равно попадает в такой же сегмент, который в тени. Обороты ФОПов тоже могут быть учтены весьма условно, а то, что проходит кешем, вообще может никак не отражаться ни в какой отчетности, часть их доходов, что идут на конечное потребление, уитываются, часть - нет, т.к. они тоже обращаются в такой же сфере. А все, что идет в "кубышку", вообще выпадает из какого-либо учета, по крайней мере на время. Но даже это все демагогия, так как мы речь ведем о Киеве, а уж о "ВВП Киева" даже говорить нет смысла.
А что до ФОТ по Киеву. Тут же недавно была статья, что каждый пятый в Киеве работает неофициально, а тех, кто получает серые ЗП - больше в разы. И значительная часть из них - понаехи. Не вижу ничего удивительного в том, что в карантинокризис бизнес оптимизирует расходы, часть ЗП переводит в конверты, часть вообще выводит из штата и рассчитывается с ними кешем, переводят больше оборотов на ФОПов, которые работают с такими же ФОПами, и те и другие мутят с кешем, в итоге снижается и официальный ФОТ, и налоговые сборы и все прочее, и снижается быстрее, чем есть на самом деле, именно потому, что уходят в тень.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 14:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Подейкують :) що дешевій вже має початись з весни ;)
Тож, хто там тримає свою котлетку - чекайТЕ!
А я чекати не буду....

Хоча, там за 1,5-2р. "експерДи" прогнозують "надглибинне дно" - то, я вже там думаю мати нову маленьку котлетку на перший внесок у новий бетон! ;)
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 14:45

  Долярчик написав:Подейкують що дешевій вже має початись з весни

Хто?
Наш ватний оракул?
Можна посилання на першоджерело?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 15:01

  Faceless написав:
  flyman написав:тобто, якщо офіційна стата падає,
то тіньова росте.

Не обов'язково, можливі всі комбінації
  flyman написав:і якщо оф. безробітних більше, то не офіційних безробітних менше.

Стата по безробіттю в нас взагалі ні про що не каже. Переважна кількість людей навіть ніколи не зверталася в центри зайнятості.
  zРадио написав:Метод конечного использования (применяемый Госстатом наряду с другими) если какую тень и упускает, то разве что наркотики и оружие. Да и то, в динамике этого эффекта просто не существует. Так что я бы не брался утверждать, что реальное падение меньше официального. Тем более, что размер реального падения мы можем смотреть и по экономикам с исторически низкой долей тени - оно огромно, и процесс падения не завершен.

Во-первых, например, целый сегмент торговли, которая в тени целиком и полностью - через всяки ОЛХ и НП[...]в карантинокризис бизнес оптимизирует расходы, часть ЗП переводит в конверты, часть вообще [...] на ФОПов [...] уходят в тень.

Надо учитывать что многие и до короны сидели в тени или где-то рядом - они то в тень первые и сложились (не велика потеря), а многие официалы сливали в тень. И официальное падение потянуло за собой некоторые сегменты и теневого. В абсолютном нет, а в % тень безусловно выросла. Можно еще рассматривать рост теневых издержек, но это уже дебри.
slonslon
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 15:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:Я уверен что в общем плохо, но таки лучше, чем по офстату

Ну да
Была зарплата 20 000, в том числе черная -15000 и 5000-официально
стала зарплата 10 000, в том числе 5000 -официально.

И не всё так плохо. Верно?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 15:28

  proftpd66 написав:vano80

смотрел ЖК Старт на политехе

разобрали
https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-%D1%81%D ... 1%97%D0%B2

bUd development
https://lun.ua/uk/bud-development
много строек, как пирамида.

интересные позиции:
ЖК OASIS
2024 год ввод
https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-oasis-%D ... 1%97%D0%B2
от 760-810, но это на низкий этажах.


Я ж не против. просто рассказываю про окружающее, чтоб понимали обстановку.
Можешь еще добавить -
https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%8F-%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F-%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2
400 квартир в бывшем тихом хрущобном районе.
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 15:34

  Serg-ik написав:
  Faceless написав:Я уверен что в общем плохо, но таки лучше, чем по офстату

Ну да
Была зарплата 20 000, в том числе черная -15000 и 5000-официально
стала зарплата 10 000, в том числе 5000 -официально.

И не всё так плохо. Верно?

Госстат говорит о считанных процентах - и ужас-ужас.
Вы говорите о минус 25% - свидетели "только по-белому" воют, мол так им и надо.
В их блондинистые головы как-то не укладывается, что с потерянной четверти доходов платился в казну как минимум НДС при любой покупке в магазинах.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 15:44

  Faceless написав:Во-первых, например, целый сегмент торговли, которая в тени целиком и полностью - через всяки ОЛХ и НП, с оплатой кешем или переводами, в ВВП оставляет след только через конечное потребление бенефициаров, и то не полностью, так часть все равно попадает в такой же сегмент, который в тени.


След остается не только через конечное потребление (которое, повторюсь, учтено в ВВП), но и через грузопоток, который вообще обвалился вдвое сильнее денежного выражения экономического спада

Зображення

  Faceless написав:А все, что идет в "кубышку", вообще выпадает из какого-либо учета, по крайней мере на время.


Вот кубышка - это единственное, о чем как раз еще можно говорить в контексте смягчающего фактора. Только небесконечная она, а кризис длительный, что уже по второй волне локдаунов понятно
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 16:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  proftpd66 написав:например, в Тайланде запрещено открыть компании нерезидентам. Так же как покупка земли у нас.


нет, В Таиланде не запрещено открывать компании нерезидентам.
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 16:08

  Faceless написав: целый сегмент торговли, которая в тени целиком и полностью - через всяки ОЛХ и НП, с оплатой кешем или переводами, в ВВП оставляет след только через конечное потребление бенефициаров, и то не полностью, так часть все равно попадает в такой же сегмент, который в тени.

в итоге снижается и официальный ФОТ, и налоговые сборы и все прочее, и снижается быстрее, чем есть на самом деле, именно потому, что уходят в тень.


Это нормальное явление в чрезвычайных обстоятельствах и государства часто сами способствуют этому, чтобы поддежать активных людей, которые способны прокормить себя сами, а не побегут на биржу за пособием или делать революцию.
В 90-е годы у нас власть разрешала бабушкам продавать мясо с газетки на тротуаре без всякого. Эти бабушки кормили себя и свою семью, плюс за счет своих невысоких цен помогали выжить своим небогатым покупателям. Когда появились супермаркеты и пенсии, их не стало ... И дело не в слабости государства и аппарата насилия.
Закончится ковид, ждите террора налоговой. Ваша вольница тоже закончится. 8)
Libo
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