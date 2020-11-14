Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:В примере с американцем непонятно на какой паспорт он их скупает. Если на американский, то ему придется платить очень немаленький налог, если он захочет выйти. Кроме того доходы за пределами США облагаются налогами в США, поэтому не уклоняясь он ничего на заработает. С другой стороны арендный бизнес тут выгодней. Цены не надуты ипотекой, поэтому высокая рентабельность. Права арендатора не защищены, поэтому не нужно дрожать, что уйдет в отказ. Выселил несмотря на договор, заселил другого. В Америке такое не проходит.