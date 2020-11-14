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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5623562456255626

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 210
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
43
знизяться в межах 10%
27%
57
знизяться на 10-25%
27%
56
знизяться на 25%-50%
11%
23
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 210
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 16:14

  Libo написав:Закончится ковид, ждите террора налоговой. Ваша вольница тоже закончится. 8)


Обязательную РРО введут в самый разгар ковида с 1 января. Попытка переноса вчера была провалена в Раде - всего 23 голоса нашлось
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 18 лис, 2020 16:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 16:14

  spekulant написав:
  BIGor написав:
  Vlad442 написав:В примере с американцем непонятно на какой паспорт он их скупает. Если на американский, то ему придется платить очень немаленький налог, если он захочет выйти.
Кроме того доходы за пределами США облагаются налогами в США, поэтому не уклоняясь он ничего на заработает.
С другой стороны арендный бизнес тут выгодней. Цены не надуты ипотекой, поэтому высокая рентабельность. Права арендатора не защищены, поэтому не нужно дрожать, что уйдет в отказ. Выселил несмотря на договор, заселил другого. В Америке такое не проходит.

Вспомнилась история про КРЖН и иностранцев
https://tsn.ua/ru/ukrayina/izvestnyy-be ... 00561.html
Она познакомила его со своими родителями в Кишиневе. Он возил ее к своей маме в Брюссель. Там и сделал предложение. Она согласилась - с одним условием.

"Говорит, что ей нужны какие-то гарантии: "Не мог бы ты приобрести мне квартиру? Это будет наша квартира", - рассказал бельгиец.

Задаток за квартиру на Печерске - 70 000 евро - мужчина привез в январе. Еще сто тридцать должен был привезти в марте, но из-за карантина смог лишь в середине лета.

"Она сказала, что квартиры в Киеве очень дорогие и продаются только за наличные. Поэтому я привез наличные", - отметил Фредерик. Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/ukrayina/izvestnyy-be ... 00561.html

он наличку в чемодане через границу перетащил при лимите в 10k ? что то как то слабо верится


10k - это без декларирования.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 16:23

  zРадио написав:
  Libo написав:Закончится ковид, ждите террора налоговой. Ваша вольница тоже закончится. 8)


Обязательную РРО введут в самый разгар ковида с 1 января. Попытка переноса вчера была провалена в Раде - всего 23 голоса нашлось


Значит в стране нет такого батьки как Кучма. Или как Брежнев, который санкционировал, чтобы студенты могла спереть ящик или мешок чего-нибудь на разгрузке вагонов. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 16:24

  Serg-ik написав:
  Faceless написав:Я уверен что в общем плохо, но таки лучше, чем по офстату

Ну да
Была зарплата 20 000, в том числе черная -15000 и 5000-официально
стала зарплата 10 000, в том числе 5000 -официально.

И не всё так плохо. Верно?

Это у вас? Сочувствую
Faceless
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