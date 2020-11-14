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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5623562456255626

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 210
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
43
знизяться в межах 10%
27%
57
знизяться на 10-25%
27%
56
знизяться на 25%-50%
11%
23
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 210
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 16:14

  Libo написав:Закончится ковид, ждите террора налоговой. Ваша вольница тоже закончится. 8)


Обязательную РРО введут в самый разгар ковида с 1 января. Попытка переноса вчера была провалена в Раде - всего 23 голоса нашлось
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 18 лис, 2020 16:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 16:14

  spekulant написав:
  BIGor написав:
  Vlad442 написав:В примере с американцем непонятно на какой паспорт он их скупает. Если на американский, то ему придется платить очень немаленький налог, если он захочет выйти.
Кроме того доходы за пределами США облагаются налогами в США, поэтому не уклоняясь он ничего на заработает.
С другой стороны арендный бизнес тут выгодней. Цены не надуты ипотекой, поэтому высокая рентабельность. Права арендатора не защищены, поэтому не нужно дрожать, что уйдет в отказ. Выселил несмотря на договор, заселил другого. В Америке такое не проходит.

Вспомнилась история про КРЖН и иностранцев
https://tsn.ua/ru/ukrayina/izvestnyy-be ... 00561.html
Она познакомила его со своими родителями в Кишиневе. Он возил ее к своей маме в Брюссель. Там и сделал предложение. Она согласилась - с одним условием.

"Говорит, что ей нужны какие-то гарантии: "Не мог бы ты приобрести мне квартиру? Это будет наша квартира", - рассказал бельгиец.

Задаток за квартиру на Печерске - 70 000 евро - мужчина привез в январе. Еще сто тридцать должен был привезти в марте, но из-за карантина смог лишь в середине лета.

"Она сказала, что квартиры в Киеве очень дорогие и продаются только за наличные. Поэтому я привез наличные", - отметил Фредерик. Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/ukrayina/izvestnyy-be ... 00561.html

он наличку в чемодане через границу перетащил при лимите в 10k ? что то как то слабо верится


10k - это без декларирования.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 16:23

  zРадио написав:
  Libo написав:Закончится ковид, ждите террора налоговой. Ваша вольница тоже закончится. 8)


Обязательную РРО введут в самый разгар ковида с 1 января. Попытка переноса вчера была провалена в Раде - всего 23 голоса нашлось


Значит в стране нет такого батьки как Кучма. Или как Брежнев, который санкционировал, чтобы студенты могла спереть ящик или мешок чего-нибудь на разгрузке вагонов. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 16:24

  Serg-ik написав:
  Faceless написав:Я уверен что в общем плохо, но таки лучше, чем по офстату

Ну да
Была зарплата 20 000, в том числе черная -15000 и 5000-официально
стала зарплата 10 000, в том числе 5000 -официально.

И не всё так плохо. Верно?

Это у вас? Сочувствую
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 17:40

  vano80 написав:
  proftpd66 написав:vano80

смотрел ЖК Старт на политехе

разобрали
https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-%D1%81%D ... 1%97%D0%B2

bUd development
https://lun.ua/uk/bud-development
много строек, как пирамида.

интересные позиции:
ЖК OASIS
2024 год ввод
https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-oasis-%D ... 1%97%D0%B2
от 760-810, но это на низкий этажах.


Я ж не против. просто рассказываю про окружающее, чтоб понимали обстановку.
Можешь еще добавить -
https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%8F-%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F-%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2
400 квартир в бывшем тихом хрущобном районе.


этот еще строится. А тот был построен. Даже в этом, есть плюс, каркас построен и кирпичем обложен. А КГС каркас не полностью построен в Урловский-1/2, и рожать будет КГС долго очень.
Дарницкий мост - можно доехать быстро. евробляха/велосипед 400евро стоит.

в другом районе, в пустыре как в Аркаде, застройщику надо перестраивать канализацию, воду и электричество.
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 17:45

  zРадио написав:
  Faceless написав:Во-первых, например, целый сегмент торговли, которая в тени целиком и полностью - через всяки ОЛХ и НП, с оплатой кешем или переводами, в ВВП оставляет след только через конечное потребление бенефициаров, и то не полностью, так часть все равно попадает в такой же сегмент, который в тени.


След остается не только через конечное потребление (которое, повторюсь, учтено в ВВП), но и через грузопоток, который вообще обвалился вдвое сильнее денежного выражения экономического спада

Зображення


я не знаю как это повлияет, но некоторые операторы отправляют прямо в аэропорт Борисполь товар, без выгрузки в Польше и грузовиками в Львов.
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 17:49

  zРадио написав:
  Libo написав:Закончится ковид, ждите террора налоговой. Ваша вольница тоже закончится. 8)


Обязательную РРО введут в самый разгар ковида с 1 января. Попытка переноса вчера была провалена в Раде - всего 23 голоса нашлось

Не введуть! ФОПи вже дуже агресивні!
4 грудня(коли буде наступне рішення по РРО) буде масса народу біля ВР! 8)
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 17:51

  Долярчик написав:
  zРадио написав:
  Libo написав:Закончится ковид, ждите террора налоговой. Ваша вольница тоже закончится. 8)


Обязательную РРО введут в самый разгар ковида с 1 января. Попытка переноса вчера была провалена в Раде - всего 23 голоса нашлось

Не введуть! ФОПи вже дуже агресивні!
4 грудня(коли буде наступне рішення по РРО) буде масса народу біля ВР! 8)

агресивні долярчики кусь-кусь
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 18:35

Кто не уйдет в онлайн после событий 2020-го - сам дурак

Локдаун выходного дня: арендаторы ТРЦ потеряют 12-15 млрд грн
https://biz.censor.net/columns/3230912/ ... 5_mlrd_grn
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 18:52

  Faceless написав:
  Serg-ik написав:
  Faceless написав:Я уверен что в общем плохо, но таки лучше, чем по офстату

Ну да
Была зарплата 20 000, в том числе черная -15000 и 5000-официально
стала зарплата 10 000, в том числе 5000 -официально.

И не всё так плохо. Верно?

Это у вас? Сочувствую

Даже у модератора больше.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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