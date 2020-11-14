Она познакомила его со своими родителями в Кишиневе. Он возил ее к своей маме в Брюссель. Там и сделал предложение. Она согласилась - с одним условием."Говорит, что ей нужны какие-то гарантии: "Не мог бы ты приобрести мне квартиру? Это будет наша квартира", - рассказал бельгиец.Задаток за квартиру на Печерске -- мужчина привез в январе. Ещедолжен был привезти в марте, но из-за карантина смог лишь в середине лета."Она сказала, чтоПоэтому я привез наличные", - отметил Фредерик. Больше читайте здесь: