Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:В примере с американцем непонятно на какой паспорт он их скупает. Если на американский, то ему придется платить очень немаленький налог, если он захочет выйти. Кроме того доходы за пределами США облагаются налогами в США, поэтому не уклоняясь он ничего на заработает. С другой стороны арендный бизнес тут выгодней. Цены не надуты ипотекой, поэтому высокая рентабельность. Права арендатора не защищены, поэтому не нужно дрожать, что уйдет в отказ. Выселил несмотря на договор, заселил другого. В Америке такое не проходит.
этот еще строится. А тот был построен. Даже в этом, есть плюс, каркас построен и кирпичем обложен. А КГС каркас не полностью построен в Урловский-1/2, и рожать будет КГС долго очень. Дарницкий мост - можно доехать быстро. евробляха/велосипед 400евро стоит.
в другом районе, в пустыре как в Аркаде, застройщику надо перестраивать канализацию, воду и электричество.
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Faceless написав:Во-первых, например, целый сегмент торговли, которая в тени целиком и полностью - через всяки ОЛХ и НП, с оплатой кешем или переводами, в ВВП оставляет след только через конечное потребление бенефициаров, и то не полностью, так часть все равно попадает в такой же сегмент, который в тени.
След остается не только через конечное потребление (которое, повторюсь, учтено в ВВП), но и через грузопоток, который вообще обвалился вдвое сильнее денежного выражения экономического спада
я не знаю как это повлияет, но некоторые операторы отправляют прямо в аэропорт Борисполь товар, без выгрузки в Польше и грузовиками в Львов.
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин системы.