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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5624562556265627

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 210
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
43
знизяться в межах 10%
27%
57
знизяться на 10-25%
27%
56
знизяться на 25%-50%
11%
23
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 210
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 19:04

  remark написав:Даже у модератора больше.

і товще.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 19:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Понятно теперь почему Трибека от своих крепостных сбежал. И настораживает что Уну давно не появлялся.
https://kyiv.tsn.ua/cholovik-z-rodinoyu ... nt=8923424
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 20:04

  airmax78 написав:Понятно теперь почему Трибека от своих крепостных сбежал. И настораживает что Уну давно не появлялся.
https://kyiv.tsn.ua/cholovik-z-rodinoyu ... nt=8923424


Какой-то юмор у тебя тупенький (что обычно не свойственно одесситам) - новость о смерти человека, но ты не гнушаешься использовать ее как аналогию в отношении форумчан...
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 20:24

  antey1969 написав:
  Serg-ik написав:
  Faceless написав:Я уверен что в общем плохо, но таки лучше, чем по офстату

Ну да
Была зарплата 20 000, в том числе черная -15000 и 5000-официально
стала зарплата 10 000, в том числе 5000 -официально.

И не всё так плохо. Верно?

Госстат говорит о считанных процентах - и ужас-ужас.
Вы говорите о минус 25% - свидетели "только по-белому" воют, мол так им и надо.
В их блондинистые головы как-то не укладывается, что с потерянной четверти доходов платился в казну как минимум НДС при любой покупке в магазинах.


Это не так. Если я бизнес купил товар за 15 грн, а продал за 20, то в казну с проданных конечному потребителю за 20 платится 1, а не 4. Потому что добавленная стоимость 5, а не 20. Поэтому любимые темы налогоуклонистов, что я тут мол страну поднимаю платя НДС и не платя подоходный, весят где-то в 4 раза меньше истинной полезности для бюджета и общества.

С другой стороны, чтобы получить на руки 20, нужно перечислить государству (в условный общий бюджет) 10. Плюс потом 1 НДСа от покупки.

Итак, разница между тем, кто заплатил налоги с зарплаты 20 и кто их не заплатил с целью полезности для общества - 11 раз. 1000%, Ок? И это к слову одинаково работает до цифры порядка 60000 в месяц.
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I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
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