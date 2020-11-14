і товще.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 18 лис, 2020 19:04
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Додано: Сер 18 лис, 2020 19:45
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Понятно теперь почему Трибека от своих крепостных сбежал. И настораживает что Уну давно не появлялся.
Додано: Сер 18 лис, 2020 20:04
Какой-то юмор у тебя тупенький (что обычно не свойственно одесситам) - новость о смерти человека, но ты не гнушаешься использовать ее как аналогию в отношении форумчан...
Додано: Сер 18 лис, 2020 20:24
Это не так. Если я бизнес купил товар за 15 грн, а продал за 20, то в казну с проданных конечному потребителю за 20 платится 1, а не 4. Потому что добавленная стоимость 5, а не 20. Поэтому любимые темы налогоуклонистов, что я тут мол страну поднимаю платя НДС и не платя подоходный, весят где-то в 4 раза меньше истинной полезности для бюджета и общества.
С другой стороны, чтобы получить на руки 20, нужно перечислить государству (в условный общий бюджет) 10. Плюс потом 1 НДСа от покупки.
Итак, разница между тем, кто заплатил налоги с зарплаты 20 и кто их не заплатил с целью полезности для общества - 11 раз. 1000%, Ок? И это к слову одинаково работает до цифры порядка 60000 в месяц.
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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