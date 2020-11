Додано: Сер 18 лис, 2020 20:24

antey1969 написав: Serg-ik написав: Faceless написав: Я уверен что в общем плохо, но таки лучше, чем по офстату Я уверен что в общем плохо, но таки лучше, чем по офстату

Ну да

Была зарплата 20 000, в том числе черная -15000 и 5000-официально

стала зарплата 10 000, в том числе 5000 -официально.



Госстат говорит о считанных процентах - и ужас-ужас.

Вы говорите о минус 25% - свидетели "только по-белому" воют, мол так им и надо.

Это не так. Если я бизнес купил товар за 15 грн, а продал за 20, то в казну с проданных конечному потребителю за 20 платится 1, а не 4. Потому что добавленная стоимость 5, а не 20. Поэтому любимые темы налогоуклонистов, что я тут мол страну поднимаю платя НДС и не платя подоходный, весят где-то в 4 раза меньше истинной полезности для бюджета и общества.



С другой стороны, чтобы получить на руки 20, нужно перечислить государству (в условный общий бюджет) 10. Плюс потом 1 НДСа от покупки.



