і товще.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 18 лис, 2020 19:04
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Додано: Сер 18 лис, 2020 19:45
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Понятно теперь почему Трибека от своих крепостных сбежал. И настораживает что Уну давно не появлялся.
Додано: Сер 18 лис, 2020 20:04
Какой-то юмор у тебя тупенький (что обычно не свойственно одесситам) - новость о смерти человека, но ты не гнушаешься использовать ее как аналогию в отношении форумчан...
Додано: Сер 18 лис, 2020 20:24
Это не так. Если я бизнес купил товар за 15 грн, а продал за 20, то в казну с проданных конечному потребителю за 20 платится 1, а не 4. Потому что добавленная стоимость 5, а не 20. Поэтому любимые темы налогоуклонистов, что я тут мол страну поднимаю платя НДС и не платя подоходный, весят где-то в 4 раза меньше истинной полезности для бюджета и общества.
С другой стороны, чтобы получить на руки 20, нужно перечислить государству (в условный общий бюджет) 10. Плюс потом 1 НДСа от покупки.
Итак, разница между тем, кто заплатил налоги с зарплаты 20 и кто их не заплатил с целью полезности для общества - 11 раз. 1000%, Ок? И это к слову одинаково работает до цифры порядка 60000 в месяц.
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Додано: Сер 18 лис, 2020 20:51
скоро эти фермеры станут твоими соседями, как только купят дочери "необычную" квартиру
для фермеров такое поведение нормально, если размер доходов позволяет покупать квартиры в Киеве, то в своем селе они чувствуют себя богами. Еще пример
Додано: Сер 18 лис, 2020 21:00
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Вы купили товар за 15 в котором уже был НДС. Таким образом конечный потребитель заплатил в бюджет все-таки 4 грн налогов. 1 грн заплатил последний перекупщик, а 3 грн предыдущие и производитель или импортер.
При этом если какое-то звено уклонилось от НДС (завезло товар контрабандой, например), то при продаже плательщиком НДС он заплатит и за себя и за того парня, так как ничего не смог зачислить себе в налоговый кредит.
НДС это налог с конечного потребителя и от него трудно уклониться, если, конечно, не допускать налоговую дыру в виде единщиков.
Додано: Сер 18 лис, 2020 21:00
втручання як держави, як і монополій в ринок, в переважній більшості випадків приносить так зване "втрати на економічне тертя".
Тобто економіка частину зусиль тратить на подолання цього "тертя".
А тут, та як би доказують, чим більше держави в економіці, тим ліпше (мабуть хочуть в СРСР). Звичайна софістика про корисність.
От маєм більше чим 60% банківської системи в руках держави, і що?
Чим це помогло? Іпатека ПА10?
Востаннє редагувалось flyman в Сер 18 лис, 2020 21:03, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 18 лис, 2020 21:01
Макс, не ну реально, должны же быть какие то тормоза...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Сер 18 лис, 2020 21:33
От твоего занудства зубы сводит. Как тебя жена выносит?
Додано: Сер 18 лис, 2020 21:35
Когда там тормозов не было, то можно притормаживать аккуратно
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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