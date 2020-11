Додано: Сер 18 лис, 2020 22:40

Vlad442 написав: adeges написав: Это не так. Если я бизнес купил товар за 15 грн, а продал за 20, то в казну с проданных конечному потребителю за 20 платится 1, а не 4. Потому что добавленная стоимость 5, а не 20. Это не так. Если я бизнес купил товар за 15 грн, а продал за 20, то в казну с проданных конечному потребителю за 20 платится 1, а не 4. Потому что добавленная стоимость 5, а не 20.

Вы купили товар за 15 в котором уже был НДС. Таким образом конечный потребитель заплатил в бюджет все-таки 4 грн налогов. 1 грн заплатил последний перекупщик, а 3 грн предыдущие и производитель или импортер.

При этом если какое-то звено уклонилось от НДС (завезло товар контрабандой, например), то при продаже плательщиком НДС он заплатит и за себя и за того парня, так как ничего не смог зачислить себе в налоговый кредит.

аргументы не о том. речь шла о честно укрытых о налогообложения подоходным налогом 20 грн и вложения его в покупку в торговой сети против полученных 20 грн в виде белой зарплаты. жизнь товара до этой стадии в рамках этого анализа безразлична и одинакова аргументы не о том. речь шла о честно укрытых о налогообложения подоходным налогом 20 грн и вложения его в покупку в торговой сети против полученных 20 грн в виде белой зарплаты. жизнь товара до этой стадии в рамках этого анализа безразлична и одинакова

